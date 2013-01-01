Гектар притяжения

Получатели «дальневосточного гектара» сталкиваются с проблемой, которая требует оперативного вмешательства законодателей

Обнаружился пробел

Масштабная программа, призванная ввести в оборот пустующие земли на Дальнем Востоке, реализуется с середины прошлого года. За короткий срок федеральный закон с длиннющим названием «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предоставил возможность тысячам семей обзавестись наделами для широкого спектра использования – от сельского хозяйства до участия в развитии туристической отрасли региона. И было наивным полагать, что при практической реализации данного проекта, все пошло бы гладко. Тем более что существующее в России законодательство, регулирующее земельные отношения между государством и гражданином, за короткое время не единожды менялось и корректировалось, но по-прежнему остается, по признанию самих же разработчиков законопроектов в этой области, еще достаточно сырым. – Сегодня часть земельных участков, которые были предоставлены гражданам еще в советский и постсоветский период, не были документально закоординированы, не проведены работы по уточнению границ – межеванию, поэтому часть таких земель попало в границы территорий, предназначенных для освоения в рамках новой программы, – объясняет начальник отдела регионального министерства имущества и земельных отношений Вячеслав Епишко. – Соответственно, владельцы земли обращаются с претензиями, что часть «дальневосточных гектаров» оказалась, почему-то, на их территории. Как выяснилось, информация о части наделов, издавна находящихся в чьей-либо собственности, просто не отражена на публичной карте Росреестра, на основании которой и был создан интернет-ресурс для подачи заявок и самостоятельного выбора «дальневосточного гектара» в режиме онлайн. Это как раз один из примеров пока еще существующих пробелов в земельном законодательстве страны. В девяностые годы никто не обязывал владельцев участков проводить межевание, определять четкие границы земель. До 2001 года, то есть до того времени, когда законодатели принялись зачищать правовое поле в этой части, существовал обширный перечень форм передачи земли в пользование частным лицам: пожизненное наследуемое владение, постоянное бессрочное или безвозмездное пользование, просто пользование или длительная аренда – до 49 лет. В итоге все это привело к проблеме, которая в настоящее время заканчивается спором между старыми и новыми владельцами одного и того же земельного участка.

Одно на другое

– Человек, получивший «дальневосточный гектар», его зарегистрировал, получил соответствующие документы, и с наступлением весны, когда земля освобождается от снега, выходит на место, чтобы вынести точки для определения границ своего, как он думает, участка, а тут выясняется, что он уже кому-то принадлежит, – продолжает Вячеслав Епишко. – Возникает конфликт интересов, который, конечно же, возможно разрешить через суд, но вердикт, наверняка, будет в пользу первоочередного обладателя правом на эту землю. Чтобы этого избежать, гражданам необходимо провести за счет собственных средств кадастровые работы по определению границ своих участков или до 1 января 2018 года подать в администрации районов документы на свою землю. Тогда эти территории будут закрыты в системе, и никто не сможет получить этот земельный участок в рамках закона о предоставлении дальневосточного гектара. Тем временем, на федеральном уровне над поправками в закон, регулирующий порядок предоставления «дальневосточного гектара», уже работают специалисты. Все делается быстро, по последней информации 30 мая изменения уже внесли на рассмотрение в государственную Думу. – Изменения предусматривают возможность гражданам, оказавшимся в таком положении, выбрать землю в другом месте, либо дают право уполномоченному органу изменять границы участков таким образом, чтобы избежать наложений границ одного на другой, при этом, не ущемив права ни одной из сторон, – подчеркивает Вячеслав Епишко.

Брать в оборот

В этом контексте всплывает еще одна проблема, требующая немедленного урегулирования, поскольку она напрямую затрагивает интересы мелких сельхозпроизводителей. До недавнего времени жители села Чапаево, ведущие личное подсобное хозяйство, пасли своих коров на пастбищах, расположенных в окрестностях населенного пункта, а теперь у этих земель появились законные владельцы, которые требуют не заходить на их территорию. Конечно, хозяевам скотины, было бы разумным воспользоваться предоставленной возможностью и в первых рядах подать заявки на получение этой земли в личное пользование, но только никто из них этого не сделал. Хотя такая возможность была предоставлена как действующим земельным законодательствам, так и в рамках федерального закона о дальневосточном гектаре. Кстати сказать, некоторые из фермеров в ряде районов области именно так и поступили – узаконили участки, которые долгое время использовали для выгула своих коров и бычков, а также для заготовки кормов на зиму. – Мы бы хотели, чтобы люди, использующие рядом со своими домами такие земли, обращались в местные органы власти для их оформления, – призывает Вячеслав Епишко. – Эти участки можно узаконить в рамках программы предоставления дальневосточного гектара совершенно бесплатно. Причем не обязательно брать строго один гектар, закон дает возможность взять в пользование как больше – до 10 га при подаче коллективной заявки, так и меньше – одну-две сотки. Гектар – это максимальная площадь для одного заявителя.

Не для корысти