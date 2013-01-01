Сахалинец отблагодарил хозяина за гостеприимство побоями

Сахалинец может на десять лет распрощаться со свободой за жестокое избиение двоих собутыльников.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», судимый островитянин стал фигурантом нового уголовного дела. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двоим жителям Углегорска. Его жертвам пришлось даже обратиться к медикам местной ЦРБ из-за серьезных травм.

По версии следствия, мужчина пригласил в гости знакомых. Во время выпивки разгорелась ссора, во время которой фигурант стал избивать хозяина квартиры. Когда сожительница последнего стала звать на помощь, гость избил и ее. При этом он пригрозил расправиться с женщиной, если она обратится в полицию. Обещание подействовало на жертв, и они действительно не стали сообщать об обидчике стражам порядка. Однако сыщики установили его личность и задержали. Оказалось, что житель Шахтерска 1979 года рождения уже попадал в поле зрения полиции.