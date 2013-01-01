Сахалинцам старше 70 лет, получающим субсидии, выплату к юбилею области дадут без заявления

Вопрос об оформлении сахалинскими ветеранами разовых социальных выплат задали министру соцзащиты Елене Касьяновой на заседании облдумы 22 июня.

По информации одного из депутатов, чтобы получить эти пособия, пенсионерам необходимо лично обращаться в органы соцзащиты и подтверждать свой статус, что для людей старшего поколения часто сделать проблематично.

Касьянова пояснила, что пенсионеру необязательно приходить в отделения соцзащиты и писать заявление.

– Можно воспользоваться электронной почтой, обратиться в МФЦ. Более того, сейчас мы подключаем социальных работников, чтобы они принимали эти документы при обслуживании граждан. Островитянам старше 70 лет, которые получают от нас субсидии, подтверждая свое право на нее раз в год, мы предоставим выплаты без заявления, – отметила министр.

Она добавила, что с получателями этих выплат будет проведена дополнительная разъяснительная работа.

Напомним: недавно депутаты областной Думы утвердили единовременные выплаты в честь 70-летия островного региона «детям войны» и ветеранам труда, проживающим в Сахалинской области. Они получат по 2,5 тыс. рублей.