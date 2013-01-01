Разбойное нападение может стоить сахалинцу десяти лет свободы

Полицейские Южно-Сахалинска задержали местного жителя за подозрения в разбое.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России, о происшествии сообщил сам пострадавший. Южносахалинец сказал, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Сыщики быстро вышли на след его земляка 1983 года рождения, на которого уже возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 июня этого года жертва разбойного нападения пришел к своей сестре, где уже находились двое гостей. Брат хозяйки присоединился к застолью. Однако, когда выпивка закончилась, фигурант с ножом в руке стал требовать у родственника женщины деньги на продолжение «банкета». Тому чудом удалось уйти из квартиры и позже заявить о происшествии сыщикам.

По инкриминируемой статье УК РФ южносахалинцу может грозить до десяти лет лишения свободы.