На Сахалине оштрафовали руководство колонии №2

Исправительную колонию №2 УФСИН России по Сахалинской области Госинспекция труда оштрафовала на 110 тысяч рублей.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», к административной ответственности учреждение привлечено за нарушения законодательства об охране труда. Прокуратура установила, что трудоустроенные и допущенные к работам осужденные на должности парикмахера, кочегаров котельной и машиниста насосных установок не проходили обязательных предварительных медицинских осмотров. В связи с этим обстоятельством было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.