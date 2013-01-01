Алгоритм перехода
Как перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, не останавливая торговлю
Сегодня многие организации – владельцы контрольно-кассовой техники (ККТ) задают вопрос: «Что делать и как работать дальше?». Многие из них уже слышали об изменениях в законе 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. Но практически все, сталкиваясь с реальностью, не знают, как перейти на новый порядок, не останавливая при этом торговлю.
Немного об изменениях. С 1 февраля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные чеки оператору фискальных данных. ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная), которая ранее использовалась в фискальной технике, заменяется на фискальный накопитель. Сама касса представляет собой программно-аппаратный комплекс и должна быть подключена к сети Интернет, владельцы контрольно-кассовой техники в обязательном порядке теперь заключают договоры с операторами фискальных данных (ОФД), и чеки отправляются в электронном виде в налоговые органы через ОФД. Как мы видим, новый закон определяет новых участников в процессе передачи фискальных данных в налоговые органы, понятие ККТ в законе также определяется по-новому, появилось новое понятие – онлайн-касса, изменился порядок регистрации и применения ККТ.
По новому порядку покупателю при всех расчетах направляется электронный чек, а по требованию или если у покупателя нет возможности получить электронный чек, выдается чек печатный.
Новые правила применения ККТ коснутся многих организаций. В их числе: организации, которые уже применяют ККТ и рассчитывают покупателей с ее помощью; организации, осуществляющие продажу подакцизных товаров (алкоголь, ГСМ, автомобили, золото и т.д.); организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению; интернет-магазины.
Организации и индивидуальные предприниматели на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН) с 1 июля 2018 года обязаны будут применять контрольно-кассовую технику при расчетах с покупателями, вендинговые (торговые) автоматы также должны быть оборудованы онлайн-кассами со следующего года. Однако наряду с этим многие организации в соответствии с законом будут освобождены от применения ККТ. К таким относятся: организации, оказывающие услуги по ремонту и покраске обуви, изготовлению и ремонту ключей, сдающие в аренду помещения, занимающиеся продажей газет и журналов в киосках, продажей на ярмарках, рынках; организации и индивидуальные предприниматели, работающие в отдаленных населенных пунктах или труднодоступных местностях.
Самый главный вопрос на сегодня у владельцев ККТ: как перейти на онлайн-кассы? Первый шаг – это, конечно же, приобретение новой онлайн-кассы или модернизация имеющейся. Органы ФНС сообщают, что не будут штрафовать организации, которые заключили договор на поставку онлайн-касс (или модернизацию старой техники), но не получили ее по независящим от них причинам до 1 июля. Следующий шаг – заключение договора с ОФД.
Список местностей нашей области, которые не передают данные в ОФД, очень большой, и следует выяснить, необходимо ли заключать договор с оператором фискальной деятельности именно вашей организации. Возможно, он не понадобится. Третий шаг – регистрация ККТ. И заключительный шаг – настройка рабочего места кассира. Основная задача данного этапа – правильная организация работы, учета и передачи данных. Далее остается только работать по-новому.
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