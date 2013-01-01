Алгоритм перехода

Сегодня многие организации – владельцы контрольно-кассовой техники (ККТ) задают вопрос: «Что делать и как работать дальше?». Многие из них уже слышали об изменениях в законе 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. Но практически все, сталкиваясь с реальностью, не знают, как перейти на новый порядок, не останавливая при этом торговлю.

Немного об изменениях. С 1 февраля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные чеки оператору фискальных данных. ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная), которая ранее использовалась в фискальной технике, заменяется на фискальный накопитель. Сама касса представляет собой программно-аппаратный комплекс и должна быть подключена к сети Интернет, владельцы контрольно-кассовой техники в обязательном порядке теперь заключают договоры с операторами фискальных данных (ОФД), и чеки отправляются в электронном виде в налоговые органы через ОФД. Как мы видим, новый закон определяет новых участников в процессе передачи фискальных данных в налоговые органы, понятие ККТ в законе также определяется по-новому, появилось новое понятие – онлайн-касса, изменился порядок регистрации и применения ККТ.

По новому порядку покупателю при всех расчетах направляется электронный чек, а по требованию или если у покупателя нет возможности получить электронный чек, выдается чек печатный.

Новые правила применения ККТ коснутся многих организаций. В их числе: организации, которые уже применяют ККТ и рассчитывают покупателей с ее помощью; организации, осуществляющие продажу подакцизных товаров (алкоголь, ГСМ, автомобили, золото и т.д.); организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению; интернет-магазины.