Россельхозбанк выдал более 1 трлн рублей кредитов населению

Общий объем кредитов, направленных АО «Россельхозбанк» частным клиентам, превысил 1 трлн рублей.

По информации пресс-службы компании, наибольший объем выдач приходится на потребительское кредитование. С 2005 года общая сумма оформленных займов по данному направлению превысила 463 млрд рублей. Сумма кредитов, выданных гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, составила 250 млрд рублей, сумма ипотечных кредитов – 237 млрд рублей.

Россельхозбанк предлагает населению широкий спектр современных финансовых продуктов и услуг, осуществляя свою деятельность во всех федеральных округах. Клиенты банка могут воспользоваться программами кредитования, оформить различные виды платежных карт и подключить сервисы дистанционного банковского обслуживания. Клиентам, заинтересованным в размещении денежных средств, Россельхозбанк помимо вкладов предлагает диверсифицированную линейку для управления капиталом, в том числе паевые инвестиционные фонды, услуги доверительного управления, брокерское обслуживание, а также продукты инвестиционного страхования жизни.

- Россельхозбанк развивает сбалансированную линейку розничных продуктов и услуг, предлагая жителям как крупных городов, так и сельских территорий возможности получения качественного банковского обслуживания. Банк проводит последовательную работу по повышению доступности заемных ресурсов для всех категорий клиентов, в том числе разрабатывая специальные программы, направленные на поддержку пенсионеров, военнослужащих, работников бюджетной сферы и других социальных групп, – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.