Теплое дело

Андрей Лондарь – заместитель директора по эксплуатации сетей теплоснабжения МУП «Тепло» Корсаковского городского округа

Морская закалка

– Андрей Федорович, во многих кабинетах вашего предприятия я видела на столах удивительные художественные композиции из металла, болтов и гаек. Чьих это рук дело? – Это творчество наших сварщиков. Без них просто немыслима наша работа. Ну а поскольку у столь занятых работников есть время еще и на создание таких замечательных малых архитектурных форм, значит, наши теплосети работают стабильно. Недавно в Холмске проводился региональный конкурс «Лучший по профессии», там наши сварщики и слесари заняли второе место. Кстати, на теплотрассах возникают разные ситуации, порой требующие принятия срочных, а порой и нестандартных решений, поэтому часто работники предприятия проявляют себя творчески и в деле.

Будни тепловиков. Андрей Лондарь (справа) с коллегой.

– Как я слышала, вы с детства мечтали о море, даже училище окончили по специальности «Рефмашинист». Почему все-таки выбрали сушу? – Действительно, как и всем мальчишкам портового города, мне хотелось ходить в моря, носить морскую форму. В 18 лет был призван в армию. Три года отслужил на Балтийском флоте. Труднее всего приходилось привыкать к режиму, а что касается физической подготовки, к ней я был готов. Спорт со школьных времен присутствовал в моей жизни – я играл в баскетбол, в свое время был признан лучшим вратарем Корсакова по хоккею с шайбой. Однако получилось так, что именно морская служба отвернула меня от моря. Однажды, находясь на боевом дежурстве в районе северной Ирландии, наш военный корабль попал в сильнейший шторм. Перепад высоты волн достигал катастрофической отметки – чуть ли не 20 метров. Ураганный ветер так трепал судно, что даже видавший виды капитан встревожился не на шутку. Досталось и команде – многие, в том числе и я, от сильной болтанки получили травмы. Природный катаклизм продолжался более шести часов. Когда пережил весь этот ужас, желания связать свою дальнейшую жизнь с морской стихией у меня поубавилось, однако совсем не исчезло. Отслужив, решил продолжить морское дело и, чтобы получить профессию рефмеханика, поступил в Калининградский институт рыбной промышленности. После сдачи экзаменов на две недели прибыл отдохнуть на Сахалин. А вот уехать не смог – город детства не отпустил от себя, и я остался в Корсакове, оказавшись в самой гуще очень сложных событий времен перестройки.

Андрей Лондарь и лапочки-дочки.

Кстати Андрей Лондарь обладает обширным объемом знаний в области теплоснабжения, электроснабжения, гражданского строительства и сметного дела. Он имеет немало ведомственных наград, в том числе благодарственную грамоту от министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

Борьба с трубами

– Вы человек технического склада. Но откуда у вас интерес к технике? – Я всегда к ней тянулся. В начальных классах ходил в авиамодельный кружок. Модели самолетов делали своими руками. Учились выпиливать, клеить детали, крутить винты, гайки, шурупы. Мне это нравилось. Кстати, служба на флоте тоже помогла техническому росту. Когда в качестве электромонтера пришел в Корсаковский узел связи, здесь мне уже все было понятно, поскольку аппаратура была почти такая же, как на нашем военном корабле. Проработав на предприятии два года, с хорошей технической подготовкой перевелся в Корсаковские тепловые сети, которые стали для меня делом жизни. – Насколько знаю, в то время – я говорю про начало 90-х годов – Корсаков представлял собой один из наиболее проблемных в плане отопления городов. В нем насчитывалось более 100 котельных. Почему вы решились прийти на этот сложнейший участок ЖКХ?

В очереди за ухой на корпоративе в День рыбака. Андрей Лондарь в центре.

– В тепловых сетях расширилось мое поле деятельности, здесь я мог в большей мере реализовать свои технические, экономические и инженерные знания. У нас был участок ЦРК (Центральной районной котельной), который отапливал 60 процентов города. Во времена, когда в городе было много котельных и мало воды, проблем хватало. В годы перестройки изношенность тепловых сетей была очень высокой, вся инфрастуктура нарушена. Объем работ иногда бывал таким, что по двое суток не уходили с участка. Тогда и сейчас для нас все одно – пурга, дождь или мороз. При этом мы достигли главного – произвели реконструкцию всех котельных. И их уже не более сотни. Из 33 имеющихся в последние годы осталось всего 17. Это существенно оздоровило экологическую обстановку в Корсакове. Но мы идем дальше. Сейчас у нас разрабатывается проект, чтобы к 2028 году оставить всего четыре источника теплоснабжения, и все их вынести за город.

С коллегами на зимнем празднике. Андрей Лондарь слева.

Стихии вопреки

– Зима для тепловиков – строгий контролер. Какая из них была для вас наиболее сложной? – Самым трудным для нас, пожалуй, стал зимний отопительный сезон 2004 года. Наиболее аварийным в то время был дом на улице Парковой. Там на прорыве теплотрассы года три подряд мы поистине героическим трудом встречали 23 февраля – непонятным образом ЧП приходилось именно на эту дату. Сложность ситуации заключалась в том, что непросто было добраться до поврежденных коммуникаций. Усугублял обстановку еще и аномальный мороз. Залезаешь в тепловой колодец, там все окутано паром, температура воздуха достигает 80, а то и 90 градусов, то есть ты практически находишься в сауне. Вылезаешь из люка, а на улице – 30 градусов мороза! Спецодежда не выдерживала – минут через 15 просто лопалась от резкого перепада температур. Сейчас такие аварии – редкость. Коррективы порой вносит только сахалинская погода. Кстати, мы обслуживаем не только Корсаков, но и отдаленные села – Соловьевку, Чапаево, Новиково, поэтому иной раз приходится подключать спецтехнику, которая может пробиться по сугробам. Нашим вездеходам и пурга нипочем. В них имеется и специальное оборудование для устранения аварийных ситуаций. Но чтобы повысить надежность теплоснабжения, мы стремимся весь круг проблем решать летом. – Что дает вам теплоту на душе и эмоциональную подпитку в делах? – Моя семья. У меня трое детей – сын и две лапочки-дочки. Данила – старший. Он пошел по моим стопам – работает на нашем предприятии слесарем по ремонту тепловых сетей. Здесь же трудится и моя жена Елена. Причем оба – студенты, как и я в свое время, учатся в промышленно-экономическом техникуме. Так что у нас уже сложилась семейная династия тепловиков.

Такое простое счастье. Андрей Лондарь с женой Еленой.

Блицопрос

– Вы строгий отец? – Как утверждают мои дети, я строгий, но справедливый. Кнут не использую, а вот пряники – пожалуйста. Сыну – добрые слова поддержки за отлично выполненную работу. Школьницам-дочкам за хорошую учебу гарантируется вознаграждение. И это не только долгожданные подарки, но и поездка в Южно-Сахалинск, развлечения в парке, Сити-Молле или на игровых площадках. Может, поэтому с учебой у них все в порядке. – В доме есть зона вашей ответственности? – По мере возможности всегда готов помочь жене в домашних делах. При этом моя особая ответственность – это кот. Он представитель британской гладкошерстной породы. В доме у нас равноправие, которое наш иностранец постоянно пытается нарушить, требуя к себе повышенного внимания. Приходится за ним не только ухаживать, но иной раз и ставить на место. – Как предпочитаете отдыхать? – На природе, лучше у моря. Зимняя и летняя рыбалка – мое хобби. Меня считают удачливым рыбаком. Только самый большой улов был не здесь, а в Воронежской области, где я в речке поймал щуку весом в 6,5 килограмма.

Наша справка Для Андрея Лондаря Корсаков – родной город. Здесь он родился в 1968 году. После школы окончил ПТУ № 8, а затем Южно-Сахалинский промышленно-экономический техникум (ЮСПЭТ). С 1986 по 1989 год служил на Балтийском флоте. Трудовая деятельность началась с должности электромонтера в Корсаковском районном узле связи. В 1993 году перевелся в муниципальное предприятие тепловых сетей на должность слесаря. Шесть лет работал начальником участка по обслуживанию теплотрасс. После заочного окончания Дальневосточного государственного технического университета в 2013 году был назначен заместителем директора по эксплуатации сетей теплоснабжения МУП «Тепло» Корсаковского городского округа.