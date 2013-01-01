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16:04 / Экономика / уголь / инвестиции   1  

Бошняковский разрез на Сахалине получил статус регионального инвестпроекта

Бошняковский угольный разрез стал первым региональным инвестиционным проектом. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Сахалинской области Сергей Карпенко на заседании облдумы 22 июня.

Статус регионального инвестпроекта межведомственная комиссия присвоила ему 20 июня. В течение ближайших трех лет в разрез планируют вложить около 1 млрд рублей. Задача, стоящая перед предприятием, - повысить добычу угля до 1 млн тонн в год. По словам Карпенко, осваивать месторождение будут не менее 10 лет. Кроме того, на разрезе создадут не менее 90 новых рабочих мест.

Он добавил, что при осуществлении региональных инвестпроектов в областном законодательстве предусмотрены льготы по налогу на прибыль.

На заседании островного парламента замминистра представил поправки, касающиеся таких проектов.

– В мае федеральный законодатель принял решение точечно внести изменения в нормативные акты, предусматривающие поддержку инвестпроектов. Ранее их не могли реализовывать только резиденты особых экономических зон. Сейчас, в связи с созданием территорий опережающего развития, федералы включили туда и резидентов ТОР – там действуют другие режимы и преференции, – сообщил Карпенко.

Второе изменение связано с авторами инвестиционных проектов – теми, кто только изъявил желание их реализовывать. Законопроектом предусматривается исключение двух документов из обязательного для них перечня: свидетельство о наличии в собственности земельного участка (договора аренды) и разрешение на строительство.

Третья корректировка касается порядка межведомственного взаимодействия в получении необходимой информации.

Теги  Инвестиции Уголь Проекты Бошняково
Автор текста: Любовь Кондрашова

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Карпенко Сергей Александрович

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