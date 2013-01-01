Смирных не смог принять этап Кубка Сахалина по пейнтболу

Второй этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу пришлось перенести из Смирных в областной центр.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», причиной стали технические проблемы.

- К сожалению, готовность площадки комплекса «Легион» оставляла желать лучшего. Из-за этого обстоятельства организаторы приступили к установке поля лишь за несколько часов до начала соревнований, - рассказали в региональной федерации пейнтбола.

Проблемы не помешали 14 командам показать красивые геймы и определить победителей в дивизионах Д3 (2 группы по три команды) и Д4 (две группы по четыре команды).

Хорошую подготовку в группе «А» продемонстрировали игроки из Холмска – убедительная победа 3-1 над Barbarians позволила им выйти из группы. Для «Варваров» же этот этап стал настоящим разочарованием: в игре против Desperados они потерпели поражение 3-0.

В группе «Б» подобных сюрпризов не было. Mercenaries, набравшие отличную форму во время первого этапа, сумели перенести ее и на эти соревнования, убедительно переиграв обоих своих соперников. В очном противостоянии INVADERS и RAIDERS победителями вышли первые. RAIDERS по-прежнему не хватает уверенности в своей игре.

Одержав две убедительные победы в отборочных играх, Desperados явно не смогли должны образом настроиться на полуфинал. INVADERS же, напротив, продемонстрировали максимально слаженную и дисциплинированную игру, раз за разом перестреливая своих соперников. Итог гейма 0:3 в пользу INVADERS.

Во втором полуфинале встретились Oldskullz Mercenaries и ENERGY. Несмотря на значительно более сильную игру по сравнению с I этапом, ENERGY все еще предстоит раскрыть свой потенциал – в полуфинале им мало что удалось противопоставить Mercenaries, которые, кажется, сейчас находятся на пике своей формы. Итог 0-3 в пользу Oldskullz Mercenaries . Сумев выйти из группы, ENERGY показала себя командой, против которой нельзя давать слабину. После разочаровывающего поражения в полуфинале Desperados сумели собраться с духом и одержать верх над командой из Холмска, забрав домой утешительный приз – бронзовые медали. Несмотря на победу в групповой стадии, Mercenaries нельзя было назвать однозначными фаворитами в противостоянии INVADERS. Тем не менее, судьба финала была решена в первых двух геймах, где в ходе яростных перестрелок победу удалось одержать Mercenaries, INVADERS сумели сократить отставание, но этого оказалось недостаточно для победы. Итоговый счет – 3:1. Одержав победу во II этапе подряд, Mercenaries упрочили свое лидерство в Кубке – теперь они опережают ближайшего преследователя на 92 очка.

В дивизионе Д4 отборочные игры превратились в самый настоящий триллер. Battletoads, буквально катком проехавшиеся по своим противникам на I этапе, в этот раз рисковали не выйти из группы – неожиданное поражение от ENERGY-1 поставило их в зависимость от результатов других игр. Холмская команда, как никогда была близка к попаданию в плей-офф, но нехватка опыта оставила их без полуфинала. СМЕРШ, ранее продемонстрировавшие на удивление солидную игру для дебютанта спортивных соревнований, стали вторыми представителями своей подгруппы в полуфинале. ENERGY-2 навязать соперникам серьезную борьбу в этот раз не удалось. Другой финалист прошлого этапа «Аврора», напротив, сразу сделали заявку на победу, отдав своим соперникам за три игры лишь один гейм. В напряженной борьбе за второе место в группе удалось ухватиться «ДОСААФ-Сахалин», опередив «Легион». Для Mercenaries этот этап стал настоящим кошмаром – блестящее третье место первого этапа превратилось в последнюю позицию в протоколе прошедших соревнований.

В первом полуфинале сошлись Battletoads и ДОСААФ-Сахалин. Счет встречи 2 – 1 в пользу Battletoads. Несмотря на не самую убедительную игру в отборах, они сумели собраться и одержать верх над стремительно набирающими форму ДОСААФ-Сахалин. Во втором полуфинале СМЕРШ демонстрировали хороший уровень игры, но его оказалось недостаточно для противостояния «Авроре». Авиаторы достаточно уверенно переиграли своих соперников, повторяя пару прошлого финала. Итог 2-0 в пользу «Авроры». И хотя по отборочным играм казалось, что СМЕРШ выглядит убедительнее, нельзя не заметить, что ДОСААФ-Сахалин заметно прибавили по ходу турнира и особенно – по сравнению с I этапом. Бронзовый матч по накалу стал самым напряженным на всем соревновании, и когда пыль от борьбы улеглась, победителем из схватки вышел СМЕРШ, со счетом 1-0. В финале сошлись «гиганты» Battletoads и Аврора. Играя практически безошибочно на всей дистанции турнира, у «Авроры» был лучший шанс обыграть Battletoads – и они им сполна воспользовались. Финал II этапа стал зеркалом соревнований в Холмске, только противники поменялись местами – в этот раз именно «Аврора» одержала победу. Счет 2-0. Лучшими игроками II этапа были признаны Светлана Холодная (Д3, ENERGY) и Дмитрий Жариков (Д4, СМЕРШ).

За счет победы на 2-ом этапе подряд Oldskullz Mercenaries сейчас являются единоличными лидерами кубкового зачета Д3 — в их активе максимально возможное количество очков. Со значительным отставанием, но все еще не потеряв шансы на победу, за ними следуют Oldskullz Desperados и INVADERS. В Д4 главными претендентами на победу являются «Аврора» и Battletoads — между ними имеется чисто символическая разница. В то же время, остальные соперники значительно отстают от них, и лишь команде СМЕРШ под силу вмешаться в борьбу за кубок. Впрочем, позади лишь половина сезона, и расклады еще могут измениться.

Следующий этап Кубка состоится 22 июля в Ногликах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.