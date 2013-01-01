Уикенд в столице: Олимпийский день, Гоголь и икебана-шоу

Рекомендуем Олимпийскую милю, спектакль театра им. Ленсовета и пятую часть «Трансформеров».

Для всей семьи

Рекомендуем не пропустить Всероссийский олимпийский день, который в этом году посвящен XXIII Олимпийским зимним играм в Южной Корее. Основные мероприятия под силу горожанам любой физической подготовки. Самыми интересными будут велопробег и легкоатлетический забег на автодороге на «Горный воздух». Торжественное открытие «Олимпийской мили» начнется в 10:00 на автодорога на СТК «Горный воздух». Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега – на 10:15. Кстати, подъем на среднюю площадку СТК в этот день будет бесплатным с 9:30 до 11:30.

Поклонникам Мельпомены

На начало уикенда приходится финал межрегионального фестиваля «Сахалинская рампа». Под занавес в Чехов-центре выступит коллектив театра им. Ленсовета из Санкт-Петербурга со спектаклем «Город. Женитьба. Гоголь». У сахалинских театралов есть возможность оценить очередную работу Юрия Бутусова и талант самого знаменитого прокурора России Марии Швецовой. Исполнительница этой роли Анна Ковальчук, известная зрителям и по роли булгаковской Маргариты, предстанет в образе гоголевской Агафьи Тихоновны. Показ начнется 23 июня в 19:00.

Для болельщиков

В субботу стоит проехаться до Троицкого. Юные наездники разыграют награды чемпионата и первенства Сахалинской области по конному спорту. Участники будут состязаться в манежной езде. Турнир стартует в 12:00 на выездковом плацу клуба «Золотой мустанг». Поклонников пинг-понга в эти выходные ждет областной турнир по настольному теннису. Поединки состоятся 24 и 25 июня в клубе «Эпл» по адресу: ул. Полевая, 6. Начало – в 10:30.

Поклонникам культуры Японии

В воскресенье в Южно-Сахалинске пройдет первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Он начнется в 10:00 с чайной церемонии в музее книги Чехова «Остров Сахалин». В течение дня в областном центре откроются выставки художников и фотографов Страны восходящего солнца, икебана-шоу. А торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Чехов-центре. Начало – в 16:00.

Для киноманов