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10:00 / Исторический клуб / музеи / находка  

Всадник из зазеркалья

Каким образом оказался на далеком Сахалине предмет, изготовленный в центральной части России на рубеже 17-18 веков, до сих пор остается загадкой

Две стороны медали

В Поронайском краеведческом музее собрано и хранится немало экспонатов, представляющих живой интерес для любителей старины и истории островного региона. Среди них – медалевидное зеркало, произведенное, предположительно, в 17-18 веках мастерами из Тобольска. Этот экспонат, ни много ни мало, считается самой ранней русской находкой на Сахалине. Предметами, изготовленными японцами или китайцами, островная земля богата, а вот чисто русские изделия встречаются редко.

– На него в 2008 году наткнулся житель Поронайска Евгений Григорьевич Паньков, – рассказывает старший научный сотрудник музея Сергей Горбунов. – Копая яму в своем огороде на острове Южном, он и обнаружил предмет из бронзы, круглой формы, размером около 9 см в диаметре, сверху с петлей для подвешивания.

Как выяснилось позже, это было зеркало, так как одна сторона находки была гладкой и при необходимости шлифовалась – для более хорошего отображения. На обороте же отлит вооруженный мечом и облаченный в кольчугу всадник.

Помимо этого предмета, кстати сказать, в тот же раз было найдено еще несколько старинных вещиц, судьба которых так и осталась неизвестной. Хозяин ценных находок ими распорядился по своему разумению.

Хотя, как считает Сергей Вячеславович, если рассмотреть все находки в совокупности, то возможно и информация о нынешнем экспонате оказалась бы куда обширней. А пока… Чтобы находка стала доступной для просмотра всем желающим, сотруднику музея понадобилось приложить немало усилий. Полгода он потратил на уговоры обладателя старинным предметом.

– Как оказалось, он уже пообещал передать ценный экземпляр одному знакомому казаку, поскольку изображенный на одной стороне вооруженный и облаченный в доспехи воин, по его мнению, мог иметь какое-то отношение к казачьему движению, – вспоминает собеседник. – Однако при пристальном рассмотрении рисунка бросаются в глаза размеры всадника и лошади под ним. А точнее, их соотношение. Копытное – небольших размеров и явно принадлежит к низкорослым породам, которые выводили монголы или якуты. Казаки такими «скакунами» не пользовались.

После долгих утомительных переговоров, в конце концов, старинное зеркало перекочевало из частного дома на окраине райцентра в один из залов Поронайского краеведческого музея.

По следу истории

После пополнения фондов музейщики приступили к его изучению. Ведь ценность находки напрямую зависит от времени и места происхождения. Связавшись с коллегами из разных музеев страны, собрав по крупицам информацию из многочисленных источников, Сергей Вячеславович пришел к выводу, что зеркало, предположительно, изготовлено в 17-18 веке мастерами из Тобольска.

– В этом городе русские землепроходцы заказывали такие зеркала в местной мастерской специально для того, чтобы брать с собой в дорогу при освоении новых территорий Урала и Сибири. Медальоны в качестве подарков вручали местным аборигенам, а точнее старостам поселений, в знак того, что их народ «подвели под высокую государеву руку», как тогда выражались, – говорит Горбунов.

Таких зеркал, по его утверждению, в свое время в Сибири найдено около сотни штук, но все на территориях западнее Енисея, то есть в период освоения западной Сибири, а это примерно конец 17 начало 18 веков. Как же этот предмет оказался на далеком и тогда еще труднодоступном Сахалине, остается загадкой. В то время знаменитые русские первопроходцы Иван Москвитин и Василий Поярков проходили на судах неподалеку от «Гиляцкого острова» (так называли тогда Сахалин), но на него их нога не ступала. Первая русская экспедиция на наш остров была отправлена лишь в начале 19 века, ее участники и стали первопроходцами. Хотя в японских исторических документах имеется упоминание о более раннем визите «трех русских купцов в район нынешнего Невельского района». Это произошло в 18 веке.

– Как следует из сделанной записи, в то время на мысе Крильон уже функционировала японская торговая фактория и трое русских причалили к берегу на лодке, чтобы попросить у японцев разрешения на торговлю с айнами, – рассказывает Сергей Вячеславович. – Получается, что кто-то из русских коммерсантов, успевших побывать на острове задолго до официально признанных российских первооткрывателей этих земель, и мог завезти сюда это медалевидное зеркало из бронзы. Либо оно просто хранилось в одной семье, впоследствии оказавшейся на Сахалине волею судьбы, где передавалось из поколения в поколение.

Но вторая версия, по мнению собеседника, маловероятна. Дело в том, что аналогичное изделие, только в намного худшем состоянии, недавно нашли там же, где и первый экземпляр, на острове Южном в Поронайске. Второе зеркало приносили в музей на оценку, но передавать на хранение отказались.

Уже давно установлено, что на месте нынешнего Поронайска, несколько сотен лет назад, сформировался крупный торговый узел, где обменивали привезенные издалека вещи на местные товары. Но продавцы и покупатели не были русскими.

– Ярмарки здесь проходили с участием японских и маньчжурских купцов, а также местных айну, нивхов. В общем, жизнь, по всей вероятности, кипела через край. Вполне возможно, что кто-то из иностранных купцов привез несколько редкостных изделий, оказавшихся у них в результате коммерческих сделок. Ведь в те времена, например, в Приморье по «шелковому пути» доставлялись товары даже из далекой Средней Азии, – резюмирует старший научный сотрудник музея.

Особый интерес

В общем, однозначный ответ относительно причин появления на Сахалине медалевидного зеркала найти сложно, но ясно одно, что даже при скудных коммуникационных и передвижных возможностях того периода, на острова как-то попадали вещи, сделанные за многие тысячи верст от дальневосточного региона. Сегодня экспонат, о котором ведется речь, приковывает внимание посетителей краеведческого музея в Поронайске, в том числе и зарубежных гостей.

– Многие, узнав, что это зеркало является самой ранней русской находкой на Сахалине, сразу же берутся фотографировать его, расспрашивают сотрудников музея об истории появления предмета и каким путем он оказался в стенах нашего учреждения, – делится Сергей Вячеславович.

Кстати, медалевидные зеркала из бронзы появились в обиходе задолго до упоминаемого нами периода. В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге хранится похожий экспонат, который описан так: «медалевидное зеркало с боковой ручкой зооморфного типа в виде маленького выступа с круглым отверстием». Автор неизвестен, поскольку возраст изделия внушителен – 5 век до нашей эры. Его обнаружили случайно в Минусинской степи на юге восточной Сибири. Много подобных предметов археологи находили в могильниках на территории Горного Алтая. Причем их обнаруживали в инвентаре как взрослых, так и детей. На Сахалине, по заверению Сергея Горбунова, аналогичные изделия, кроме как в окрестностях Поронайска, больше нигде не встречались.

Теги  Музеи Находка
Автор текста: Николай Рыжань

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