Стадион «Космос» в Южно-Сахалинске сдадут в августе

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», объект введут в эксплуатацию в конце августа.

Работы начались в октябре прошлого года. Все это время строители бетонировали основание футбольного поля. Сегодня на главном спортивном объекте парка трудятся 20 рабочих и пять единиц техники. К моменту сдачи объекта здесь появятся спортивный комплекс тестирования норм ГТО, прорезиненные беговые дорожки, воркаут, волейбольные и игровые площадки. Возведут здесь и небольшой скейт парк.

- Реконструкция стадиона «Космос» для городского парка событие значимое, которое мы ждали около 20 лет. Исторически эта территория предназначена не для высокого спорта, а для физкультуры и для спортивных нормативов общегородского масштаба. Функционал таким и останется, - рассказала начальник управления культуры администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

Раньше на стадионе проводились практические занятия для старшеклассников и студентов по физкультуре. После реконструкции уроки будут возобновлены. Специально для этого здесь возведут новые раздевалки. В дальнейшем будут установлены душевые, туалетные комнаты и появится новое освещение.

- На данный момент мы заканчиваем основание футбольного поля, - отметил технический директор компании-подрядчика Антон Воронюк. – Рабочие устанавливают бордюры, начинают сборку трибун. Изначально, по проекту, их должно было быть на 2000 человек, но из-за наличия редких краснокнижных деревьев их сократили до 1500 посадочных мест. Осталось постелить покрытие – траву, залить асфальт, установить тренажеры. Все оборудование уже в наличии.

Стадион «Космос» планируют использовать круглый год. Зимой будут заливать каток для населения.

- Стадион планируем открывать все время для всех желающих, за исключением тех мероприятий, которые будут проводиться здесь. Нормативы ГТО принимать у населения, спортивные соревнования, концерты, выпускные вечера, - добавляет Ирина Викторовна.