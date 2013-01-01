Сахалин отправил в армию очередную партию новобранцев

Очередная партия новобранцев отправилась из военного комиссариата Южно-Сахалинска на прохождение срочной службы. Торжественные проводы 22 июня устроили для 52 призывников.

Ребята поступят в части Восточного военного округа: часть призывников будет служить на Тихоокеанском флоте во Владивостоке, часть – в Хабаровске, а некоторые останутся в 68-ом армейском корпусе на Сахалине, рассказал РИА «Сахалин-Курилы» военный комиссар области Сергей Нестеров.

По его словам, то, что мальчишки отправляются в армию именно сегодня – в День начала Великой Отечественной войны, – случайное совпадение, но оттого ещё более символичное.

- Это незаживающая рана на сердце нашей страны. В этот день 76 лет назад началось возрождение советского солдата. И сегодня мы отправляем ребят в армию, и будем гордиться ими так же, как гордимся солдатами той великой войны, - сказал Нестеров.

К новобранцам обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы на Красной площади 1945 года Вячеслав Гаврилов. - Прошло ваше беззаботное детство. Подошло время, когда вам доверяют оружие, чтобы вы защищали Родину. Пусть служба ваша не долгосрочная, но обязанности на вас ложатся большие, - сказал Гаврилов и продекламировал стихотворение о войне. Ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Цветков отметил, что воинская служба поможет ребятам стать настоящими патриотами России, ведь научить этому в отличие от стрельбы или управления военной техникой невозможно.

Весной-летом этого года с Сахалина и Курильских островов на срочную службу призовут около 600 человек. План уже выполнен больше чем наполовину. Остальные отправятся отдавать долг Родине до 15 июля. Проблема уклонистов, по словам Нестерова, на Сахалине существует, и таких по-прежнему немало, но с каждым годом число их сокращается. - Мы их, конечно, разыскиваем, но бывает, что и сами приходят, видимо, осознав, что служба в армии мужчине необходима. Тем более сейчас молодые люди, которые без законных оснований не служили в армии, не имеют права занимать должности на государственной и муниципальной службах. Есть ограничения и при приёме на работу в некоторые силовые структуры, - добавил Нестеров.

Пенсионерка Надежда Васильевна сегодня провожает в армию внука Ивана. Он проведёт этот год на Тихоокеанском флоте. Бабушка не может скрыть переживаний, на глаза наворачиваются слезы. - Конечно, жалко его отправлять и страшно, ему ведь всего 18 лет. Но, видите, он улыбается, значит, всё будет хорошо, - рассудила Надежда Васильевна. Супруги Сенины на год расстаются с сыном. Говорят, хоть и тяжело будет, но каждый мужчина должен пройти эту школу жизни. Да и практических соображений родители не скрывают, говорят, что после службы мальчику будет легче устроиться на работу.