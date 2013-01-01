ДТП в Южно-Сахалинске спровоцировало пробку

Две иномарки сегодня столкнулись на виадуке Южно-Сахалинска.

Как сообщил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» очевидец, заснявший происшествие на видеорегистратор, ДТП случилось около 17:15 на ул. Пуркаева областного центра. По его мнению, виновником аварии был водитель Toyota Mark I I Blade: двигаясь в сторону ул. Железнодорожной, он не уступил дорогу второй иномарке, у которой было преимущество. В результате он врезался в «коллегу».

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Происшествие обошлось без жертв, но автомобили пострадали. У нарушителя существенно помята правая часть, у второго участника ДТП - капот. Дорожное происшествие стало причиной небольшой пробки.