Центр внимания. Выпуск от 22 июня

Чтобы помнили

22 июня - День памяти и скорби. Во всех регионах России состоялась традиционная акция «Свеча памяти». Она посвящена 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Южно-Сахалинске сотни огней зажгли на рассвете, в 4 часа утра. Именно в это время на Советский Союз напали войска фашистской Германии. Памятную церемонию провели на мемориале Славы.

Асфальтоукладчики-первопроходцы

Асфальтирование Курильска вступило в финальную стадию. Последние километры твердого покрытия укладывают на окраинах города и во дворах. Работы идут с опережением графика, поэтому полностью их закончат уже в этом году.

Переправа заработала

Паромная переправа Ванино-Холмск вновь работает. Профилактический осмотр перегрузочного моста завершен. По словам представителей Сахалинского морского пароходства, задержка составила не более полутора суток.

Пролонгация в действии

Выплату малоимущим многодетным семьям не отменят. Дело в том, что действие указа президента, согласно которому ее могли получать те, у кого родился третий и последующий дети, заканчивается. На областном уровне решили этот вид поддержки оставить в прежнем виде.

Понемногу обживаются

Новое жилье в коммерческий найм. За неполные два года сотни счастливчиков в разных районах Сахалинской области получили заветные квадраты по льготной арендной цене. Это медики, учителя, работники культуры, сотрудники силовых структур. В их числе - семья Ровенских. Мама с сыном скитались по съемным квартирам больше 10 лет.

Частные детсады нужны

Частные детские сады призывают открывать южносахалинцев городские власти. Для тех, кто решил заняться таким социально полезным бизнесом, предусмотрены субсидии. Только в прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 10 млн рублей, а в 2017-м 17 организаторов дошкольных учреждений получили 17 миллионов. По словам чиновников, рынок этих услуг продолжает расти.

Коммунисты - не спойлеры

«Коммунисты России» подали иск в суд на один из сахалинских информационных порталов. В начале июня он опубликовал материал, где партию называют спойлером. То есть созданную с целью отнять голоса у конкурирующих кандидатов.

Помощь коммунальщикам

Ремонт внутридомовых сетей за счет средств подрядчиков. В Макарове активно реализуют проекты государственно-частного партнерства. Благодаря этому коммунальщикам удалось отремонтировать больше домов, чем было запланировано.

«Космос» в новом виде

Несколько спортивных площадок и тысячи зрительских мест. Таким южно-сахалинский стадион «Космос» предстанет перед островитянами уже к концу лета. Работы по его реконструкции практически завершены. Однако с начала строительства проект претерпел некоторые изменения.

За медалями в Сочи

В «Адлер Арене» города Сочи прошёл открытый турнир по японскому мини-волейболу. За медали поспорили 43 команды России, Казахстана и Японии. Не осталась в стороне и островная сборная, которую представили волейболисты села Восток Поронайского района.