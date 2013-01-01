В Томари прошёл митинг ко Дню памяти и скорби
22 июня в День памяти и скорби жители Томари собрались на митинг у памятника ветеранам Великой Отечественной войны.
Он начался радиосообщением Юрия Левитана об атаке германскими вооружёнными силами границ Советского Союза и начале Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, песней «Вставай, страна огромная!» и минутой молчания.
На митинге выступили мэр Александр Кобелев и председатель районного собрания Владимир Сюняков. Глава района отметил, что в России не найдётся ни одной семьи, которой бы не коснулись боль, тяготы и лишения этого периода.
- Но мы выстояли, мы победили. И благодаря миллионам людей, которые жертвовали собой в боях и трудились в тылу, сегодня мы живём под мирным небом. Поэтому мы всегда будем помнить и скорбеть о тех, чьи жизни унесла и сломала эта война, - сказал мэр.
Владимир Сюняков в своём выступлении сделал акцент на большой цене, которую пришлось заплатить народу-победителю, освободившему свою страну и половину Европы от фашизма. И отметил большую важность сохранения памяти об этой жертве у молодых поколений россиян.
- Мы должны учить своих детей, внуков и правнуков, чтобы они помнили, что сделали их деды и прадеды для того, чтобы защитить свою Родину от фашизма. Уже более 70 лет мы живём под мирным небом, и хотелось бы, чтобы наши внуки и правнуки сохранили мир на земле, - отметил глава муниципалитета.
В память о погибших настоятель Крестовоздвиженского храма Томари иерей Алексий Светличенко совершил молебен. Завершился митинг возложением цветов к памятнику.
Фото с сайта администрации
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