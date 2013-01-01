В Томари прошёл митинг ко Дню памяти и скорби

Он начался радиосообщением Юрия Левитана об атаке германскими вооружёнными силами границ Советского Союза и начале Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, песней «Вставай, страна огромная!» и минутой молчания.

На митинге выступили мэр Александр Кобелев и председатель районного собрания Владимир Сюняков. Глава района отметил, что в России не найдётся ни одной семьи, которой бы не коснулись боль, тяготы и лишения этого периода.

- Но мы выстояли, мы победили. И благодаря миллионам людей, которые жертвовали собой в боях и трудились в тылу, сегодня мы живём под мирным небом. Поэтому мы всегда будем помнить и скорбеть о тех, чьи жизни унесла и сломала эта война, - сказал мэр.