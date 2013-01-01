Бизнес и ЖКХ
Ремонт внутридомовых сетей за счет средств подрядчиков. В Макарове активно реализуют проекты государственно-частного партнерства. Благодаря этому коммунальщикам удалось отремонтировать больше домов, чем было запланировано.
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Ремонт внутридомовых сетей за счет средств подрядчиков. В Макарове активно реализуют проекты государственно-частного партнерства. Благодаря этому коммунальщикам удалось отремонтировать больше домов, чем было запланировано.
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в заметке я нашла инфы про ЕР )))) а про вклад.. Вы подождите.. скоро выборы, давить будут на всех и всех.
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