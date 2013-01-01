Пролонгация в действии

Выплату малоимущим многодетным семьям не отменят. Дело в том, что действие указа президента, согласно которому ее могли получать те, у кого родился третий и последующий дети, заканчивается. На областном уровне решили этот вид поддержки оставить в прежнем виде.