Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели»: лекции от «Русского репортера» и «Медузы»
Сахалинцев приглашают на медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели», который пройдет с 3 по 8 июля одновременно в девяти регионах ДФО.
В рамках программы пройдут образовательные вебинары, лекции, дискуссии, круглые столы и мастер-классы от ведущих представителей медиа Дальнего Востока и России.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на сайте http://mediapolygon.ru до 30 июня.
Напомним, что проект Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» посвящен благотворительным, общественным сообществам, волонтерам, социально-активным предпринимателям и всем тем людям, которые делают настоящие дела.
Завершится семинар 24-часовой мультимедийной трансляцией «Дальний Восток. Созидатели-24», которая пройдет с 06:00 7 июля до 06:00 8 июля 2017 года на сайте mediapolygon.ru.
Свободный межрегиональный проект для журналистов и гражданских активистов «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет в рамках программы «В добром крае – добрые дела!» общественного совета Минвостокразвития при поддержке федерального журнала «Русский репортер», платформы для авторов и сообществ Les.media, фонда «Соработничество», фонда президентских грантов, сетевой платформы «Восточный вектор».
Предлагаем ознакомиться с первой частью основных мероприятий программы.
Файл: Программа медиаполигона.docx (128,5 КБ).
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Сайт: http://mediapolygon.ru/
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