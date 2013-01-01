В Поронайске зажгли свечи памяти

Перед собравшимися выступил председатель местного совета ветеранов Алексей Ветров. Он напомнил, что 76 лет назад советские люди не дрогнули, не пали духом перед фашистскими захватчиками. И что та война – символ мужества и трагедии, героизма и отчаяния. Миллионы людей сложили свои головы за Родину, за День Победы. А наш долг – не забывать об этом народном подвиге.

- Сегодня в Москве на Крымской набережной горели 1418 свечей памяти. Первую зажёг ветеран войны, а 1418-ю – его маленький правнук, - так начала свое выступление руководитель поронайского отделения «Единой России» Виктория Кривошеева. – Один из участников Великой Отечественной как-то сказал, что для него война – не история, а вся его жизнь. Я же хочу пожелать, чтобы для вас война была только историей.

После минуты молчания зажглись свечи. В руках пожилых, молодых и совсем юных поронайцев. Выложенные красной звездой у постамента с бюстом Героя Советского Союза Владимира Пермякова, почетного гражданина района. Одного из тех, кто подарил нам жизнь.