Сахалинские пенсионеры и инвалиды бесплатно поедут к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компенсацию расходов на проезд к месту отдыха на территории РФ и обратно смогут получать неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Она может производиться в виде предоставления специальных талонов на бесплатный проезд либо в виде возмещения фактически произведенных расходов за купленные билеты (после возвращения из поездки).

В связи с высоким спросом на первый способ возмещения расходов ПФР заключил дополнительный госконтракт для предоставления сахалинским и курильским пенсионерам специальных талонов на бесплатный проезд по семи направлениям:

• Южно-Сахалинск – Владивосток – Южно-Сахалинск;

• Южно-Сахалинск – Хабаровск – Южно-Сахалинск;

• Южно-Сахалинск – Новосибирск – Южно-Сахалинск;

• Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск;

• Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург – Южно-Сахалинск;

• Южно-Сахалинск – Сочи – Южно-Сахалинск;

• Южно-Сахалинск – Краснодар – Южно-Сахалинск.

Напомним: чтобы получить талоны для дальнейшего их обмена на авиабилеты, пенсионер должен обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства. Для этого человеку необходимо представить в ведомство путёвку или иной документ, подтверждающий пребывание в доме отдыха, санатории или другом месте, где предоставляются услуги по организации отдыха.

Чаще всего сахалинцы и курильчане направляются на отдых к родственникам. В этом случае необходимо заранее получить от них документ, подтверждающий, что пенсионер будет отдыхать именно в этом населённом пункте в конкретный период времени. Таким документом может быть телеграмма с указанием всех необходимых данных, заверенная подписью и печатью оператора связи.

В наличии есть и талоны для приобретения билетов на поезда по территории РФ (в т. ч. по Сахалину) и авиабилетов по направлениям:

• Оха – Южно-Сахалинск – Оха;

• Курильск – Южно-Сахалинск – Курильск;

• Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – Южно-Курильск.