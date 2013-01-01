Вьетнамцы пытались вывезти с Сахалина лапы и когти медведей

Останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани обнаружили силовики в аэропорту Южно-Сахалинска в личных вещах двух граждан Вьетнама, отбывающих в Сеул.

Как сообщает пресс-служба Сахалинской таможни, предположительно это лапы медведя (4 штуки), желчный пузырь и 31 коготь. Задержанный товар направлен на экспертизу для идентификации.

Со слов иностранцев, останки им нужны для приготовления рисовой каши. После проведения необходимых исследований будет решен вопрос о наличии в действиях иностранных граждан состава административного или уголовного правонарушения.