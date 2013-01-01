В Сахалинской области ужесточат меры по охране рыбных ресурсов

Вопросы профилактики браконьерства обсудили в правительстве Сахалинской области.

На рабочем совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко присутствовали представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы.

Рассматривались меры по обеспечению законности и правопорядка в ходе лососевой путины. Оговорили размер сил и средств, которые будут направлены на борьбу с браконьерами, определили методы взаимодействия власти и силовых структур.

- Проблема многочисленных правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов в регионе остается актуальной. В этих условиях важнейшее значение приобретает координация деятельности всех уполномоченных органов власти, - подчеркнул заместитель председателя регионального правительства, курирующий рыбную отрасль, Анатолий Макоедов.

По итогам совещания было принято решение активизировать взаимодействие контрольно-надзорных и правоохранительных структур по борьбе с браконьерством. Это позволит объединенными усилиями оперативно выявлять и пресекать факты незаконной добычи водных биоресурсов, сообщает пресс-служба губернатора.