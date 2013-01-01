Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
Прокуратура организовала проверку Макаровской ЦРБ в связи с публикацией в сахалинских СМИ информации о грубом обращении сотрудницы учреждения с ребенком.
На видео, которое сняла сама женщина, она обзывает ребенка, не стесняясь в выражениях.
О результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях закона в медучреждении, а также о принятых мерах реагирования пресс-служба прокуратуры Сахалинской области обещает сообщить незамедлительно.
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