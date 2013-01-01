Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице

Прокуратура организовала проверку Макаровской ЦРБ в связи с публикацией в сахалинских СМИ информации о грубом обращении сотрудницы учреждения с ребенком.

На видео, которое сняла сама женщина, она обзывает ребенка, не стесняясь в выражениях.

О результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях закона в медучреждении, а также о принятых мерах реагирования пресс-служба прокуратуры Сахалинской области обещает сообщить незамедлительно.