Движение на дорогах Южно-Сахалинска ограничат на выходных

Движение на нескольких участках автомобильных дорог ограничат в Южно-Сахалинске на предстоящих выходных.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, с 23 по 26 июня с 22:00 до 06:00 в рамках текущей реконструкции улицы Комсомольской на ремонт закроется перекресток с улицей Тихоокеанской. На участке планируется вскрыть дорожное полотно и обустроить коллектор ливневой канализации. На время перекрытия перекрестка во дворы микрорайона №7 можно будет заезжать через улицу Буюклы.

С 24 по 25 июня улица Украинская (в районе железнодорожного переезда) будет закрыта с 22:00 до 05:00. Сотрудники железной дороги заменят настил и отремонтируют пути.

В связи с работами на тепловых сетях за зданием МФЦ (ул. Сахалинская, 48) временно закроется проезд по улице Островной. Ограничения вводятся 24-25 июня с 09:00 до 20:00. Планируется заменить свыше 25 метров труб.

Также на время ремонтных работ на тепловых сетях с 09:00 24 июня до вечера 25 июня будут закрыты для движения часть тротуара по южной стороне улицы Карла Маркса и одна полоса дороги у гостиницы «Дальневосточник». Автомобили могут свободно двигаться по двум полосам проезжей части в оба направления.

На время проведения бала выпускников 24 июня с 15:00 до 22:30 закроют проезд на улице Ленина - от улицы Карла Маркса до Коммунистического проспекта, а также с 13:00 до 22:30 - на улице Карла Маркса от ул. Ленина до Амурской. Движение общественного транспорта на указанный период будет скорректировано.