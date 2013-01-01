Все лето – легкая цена на домашний интернет и интерактивное ТВ от Ростелекома

Ростелеком представляет акцию «Легкая цена» с выгодными условиями подключения пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ».

Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.

По условиям акции «Лёгкая цена» можно подключить высокоскоростной домашний интернет (до 100 Мбит/с) и пакет «Стартовый» услуги «Интерактивное ТВ», который включает от 120 популярных телеканалов для просмотра всей семьёй. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от Ростелекома: услуга «Управление просмотром» (предоставляется без дополнительной платы на срок до 30 дней) позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

Также Ростелеком предлагает специальные условия на роутеры, модемы и ТВ-приставки – в ряде регионов они доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.

Ростелеком занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и интерактивного ТВ. Домашним интернетом пользуется 11,7 млн, а интерактивным ТВ – более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу Ростелекома.

Абоненты Ростелекома могут настроить домашний интернет под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Ночное ускорение» (увеличение скорости передачи данных ночью), «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

Интерактивное ТВ позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 85 – в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 2,5 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Легкая цена» можно, оставив заявку до 30 сентября 2017 года на сайте Ростелекома www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Маркетинговая акция «Легкая цена» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Республики Тыва, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя.