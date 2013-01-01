Код к спектаклю

«Глыбы» российского театрального искусства сыграли на «Сахалинской рампе». С 13 по 23 июня островные театралы увидели 11 спектаклей

Омская драма

В 1905 году Омский театр драмы – один из старейших храмов Мельпомены в России – открывался премьерой «Ревизора». Прошлой весной режиссер Анатолий Ледуховский снова обратился к комедии Гоголя и поставил «INCOGNITO». Русские криминальные хроники по мотивам известнейшей пьесы омичи привезли на III межрегиональный фестиваль «Сахалинская рампа». «INCOGNITO» представляет провокационный взгляд на классику, а не иллюстрацию к учебнику по литературе. Режиссерский эксперимент предлагает версию: что если бы Гоголь жил в нашем веке? С портретов за театральным действом наблюдает сам Николай Васильевич. Кроме этих картин, время от времени появляющихся на сцене, на сцене нет почти ничего. Только объем актерского таланта. Недаром труппа Омской драмы признана одной из самых заметных в нашей стране. Харизматичные, внутренне свободные, артисты легко преподносят «вкусные» режиссерские решения.

Кстати Омский государственный академический театр драмы дважды удостаивался Государственной премии Российской Федерации имени К. С. Станиславского. Омская драма также – лауреат шести Национальных театральных премий «Золотая маска».

Постановка Анатолия Ледуховского насыщена театральными шифрами. К ним интересно подыскивать код – словно кубик Рубика собираешь. Поначалу удивляешься: отчего герои не выпускают из рук набитые мусорные пакеты? Да ведь в них спрятано все, что наворовано непосильным трудом! Зрителю может показаться, что текст «Ревизора» перевернут с ног на голову. Но нет. Режиссер только расставляет акценты, подсказывает нужные интонации, и вот уже не верится, что Николай Васильевич писал про «зеленые бумажки» и про «взял и высек». Реплики и жесты на грани, красное словцо, откровенный подтекст в «INCOGNITO» не отпугивают. Режиссер не делает провокацию ради провокации, а творит глубокое смысловое действо. Впрочем, подросткам в изучении школьной программы спектакль едва ли поможет. Не потому, что рейтинг у него 16+, а потому, что заканчивается иначе. На сцене, освещенной драматическим красным, Хлестакова ждет расправа.

Одинокий Петербург

Иного Гоголя на «Сахалинской рампе» сыграл и Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета. Эффектным финалом театрального фестиваля стал спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» в постановке Юрия Бутусова, которого критики называют лидером современной режиссуры и мастером интеллектуальной клоунады на сцене.

Гоголевскую комедию Юрий Николаевич превращает в щемящую сердце драму. Героев он растворяет в современном Петербурге, создавая ощущение то ли сна, то ли грез наяву. – В студенческие годы я обращался к этой пьесе, и вот спустя 20 лет вернулся к ней. Это совершенно другая история. Спектакль про город, наше отношение к нему, про одиночество, – рассказывает главный режиссер театра имени Ленсовета.

Историей об одиноких людях спектакль стал и для Анны Ковальчук, исполнительницы главной роли – невесты Агафьи Тихоновны. – Люди готовы быть вместе. Казалось бы, ничего не мешает им создать семью, но у них не получается. Такое случается и в наше время. Люди не могут соединиться, потому что не хотят дарить друг другу тепло, любовь, – говорит заслуженная артистка России. Агафья Тихоновна в ее исполнении предстает не дородной девицей из купеческой семьи, согласной выйти исключительно за дворянина. Она искренняя, лиричная, мечтательная. Ее монолог – одна из красивейших сцен. Девушка вытряхивает из мешков горы разорванных листов, и эти снежинки складываются в целые сугробы в свете фонарного столба.

Об актерской игре, движимой режиссерским талантом, говорить излишне. Жених Подколесин (Олег Федоров) элегантен, умен, загадочен. Он не просто упрямо бежит от супружеских цепей, но проводит драму обреченного одиночки. Энергичному, дерзкому Сергею Перегудову в роли его друга Кочкарева достались все зрительские овации. Невероятно актерское трио – Сергей Мигицко, Евгений Филатов, Александр Новиков – в образах женихов-неудачников. У каждого из этих, казалось бы, прозаических персонажей своя поэтичная мечта о любви – будь то каменный дом да шубы или пышки-пончики, щедро посыпанные сахарной пудрой… Остается только поблагодарить организаторов «Сахалинской рампы» за прекрасный вкус и точную интуицию. Думаю, каждый из спектаклей гостей стал откровением для островных театралов.