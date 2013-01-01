Власти Южно-Сахалинска отреагировали на жалобы жителей Дальнего

Администрация Южно-Сахалинска оперативно реагирует на обращения жителей новостроек и тесно сотрудничает с инициативными жителями микрорайона в Дальнем.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», обращения от них принимаются не только в официальной форме или в ходе выездных приемов, но и через группы телефонных мессенджеров.

- Все это позволяет нам оперативно реагировать на проблему и в сжатые сроки принимать меры по исправлению ситуации. В режиме онлайн консультируем жителей по различным вопросам. Например, даем номера телефонов, куда нужно обращаться в случае какой-либо коммунальной проблемы, принимаем жалобы и предложения, - отметила начальник управления по обращениям граждан и организационной работе Светлана Кураспедиани.

Парковочный карман на ул. 1-й Московской

Например, десятки участников группы в соцсетях писали, что утром и вечером низкий напор воды наблюдался в домах от ул. Бориса Полевого до ул. Алых роз. Информация была оперативно передана в департамент городского хозяйства. Было принято решение о приобретении «Армсахстроем» (компании принадлежит насосная станция) более мощных наносов. До их установки (они будут доставлены через два месяца), чтобы обеспечить стабильный напор воды в кранах, выполнено переподключение новостроек на муниципальный северо-западный водозабор напрямую, минуя насосную станцию «Армсахстроя». Сейчас проблем с водоснабжением не наблюдается. Кроме того, наличие запасной линии позволит в будущем при отключении электроэнергии бесперебойно обеспечивать водой этот микрорайон. Совместно с жителями и по их обращениям ведется работа по точечному благоустройству территории. Так, по просьбам горожан для удобства обустроен парковочный карман на ул. 1-й Московской рядом с киосками местных товаропроизводителей. В ближайшие две недели будет оборудован пешеходный переход около недавно открывшегося супермаркета на ул. Большая полянка, на ул. Крымской появятся «лежачие полицейские».

Асфальтирование заездов во дворы по ул. Крымской

В рамках работ по озеленению микрорайона также учитывается мнение жителей. По их просьбам, озвученным в мессенджерах, были предоставлены саженцы деревьев, которые жители самостоятельно посадили в своих дворах. Кроме того, началась высадка аллеи вдоль ул. Крымской. Работа по продлению аллеи и озеленению микрорайона будет продолжена. Что касается капитальных работ, в микрорайоне продолжается активное строительство дорог. В процессе благоустройство ул. Байкальской. Сейчас строители работают на отрезке до ул. Большая полянка. Также в рамках работ подрядчик обустроит 4 выезда из дворов домов по ул. Бориса Полевого на ул. Байкальскую и организует парковочные места. Параллельно ведутся работы на отрезке ул. Байкальской от ул. Большая полянка до ул. Демина. Также компании «Строй Альянс» предстоит построить ул. Демина и завершить работы на проезде от ул. Байкальской до пересечения с ул. Крымской с выездом на Холмское шоссе.

Строительство участка ул. Большая полянка

В северной части микрорайона «Армсахстрой» приступил к строительству участка ул. Большая полянка от ул. Алых роз до ул. 1-й Московской. До 1 сентября подрядчику предстоит обустроить проезжую часть, пешеходные зоны. Рабочие завода им. Федотова асфальтируют заезды во дворы и организуют парковочные места на ул. Крымской по нечетной стороне. Во дворах в этом году начнется установка первой партии детских игровых и спортивных площадок. Уже идут конкурсные процедуры на определение подрядчика. А в рамках областного проекта по инициативному бюджетированию на ул. 1-й Московской рядом со спортивной площадкой будет построен хоккейный корт. За реализацию этого проекта проголосовали жители в ходе встреч с населением, которые регулярно проходят в микрорайоне.