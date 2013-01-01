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12:16 / Общество / Молодая Гвардия / Городская дума Южно-Сахалинска   1  

Сахалинские молодогвардейцы подарили детсаду аллею выпускников

В южно-сахалинском детском саду №8 «Журавленок» появилась аллея выпускников.

Месяц назад коллектив и родители воспитанников садика обратились к депутату Гордумы Южно-Сахалинска Александру Шарифулину с просьбой помочь в озеленении территории. По выбору «Журавленка» Александр Шарифулин организовал доставку более 20 саженцев. Это прежде всего самые популярные на Сахалине клены и рябины, благодаря которым осенью Южно-Сахалинск приобретает яркие краски, а также облепиха, экзотические туи. А саженцы сакуры приехали из питомника в Углегорске. Кроме того, для работы была организована доставка земли, инструментария и спецодежды.

- 2017-й – Год экологии в России, и мы вместе с родителями решили отметить его закладкой аллеи с участием детей-выпускников, - рассказала заведующая детсадом Ольга Цветкова. - Таким образом поддерживается традиция, чтобы дети, покидая садик, оставляли добрую память. Очень рады, что у нас впервые появится сакура.

«Журавленку», который посещают триста малышей, уже 45 лет. В принципе его территория стараниями сотрудников благоустроенная и уютная, много деревьев. Главным образом, это старые тополя. Но с восточной стороны недалеко от садика недавно была организована парковка, и здесь, вдоль ограждения было решено высадить аллею в качестве дополнительной защиты от вредных выхлопов. Но, конечно, при выборе саженцев руководствовались прежде всего эстетическими критериями.

Представитель садоводческого товарищества «Романтик», где были приобретены саженцы, Наталья Бахина отметила, что для посадки выбраны наиболее популярные у сахалинцев деревьев. И проинструктировала работников садика, как ухаживать за туями - ведь они не только красивы, но и капризны. Их надо хорошо поливать и почаще подстригать. От этого туи станут более пушистыми. Ландшафтные дизайнеры любят их за золотистый оттенок, который эффектно контрастирует с общим зеленым фоном. Облепиха с ее голубым отливом и желтыми плодами тоже является сегодня модным декоративным направлением.

У Юлии Мельниковой, которая от имени родительского комитета выступила с инициативой, дочка посещает садик, туда же на очереди и маленький сын Миша, который участвовал по мере сил в субботнике:

- Поэтому я заинтересована, чтобы наш садик стал лучше и краше. Мы посадили клен, сакуру и тую. Очень приятно, что Александр Андреевич так оперативно откликнулся нашу просьбу. И еще мы надеемся на его поддержку в создании небольшой теплицы, где наши дети будут учиться ухаживать за растениями.

На этом останавливаться не собираются, рассказала Ольга Цветкова. Александр Шарифулин поддержал и планы создания спортивной площадки, на которой дети будут играть волейбол, футбол, а также будут проводиться спортивные занятия. Но прежде надо сделать искусственное покрытие на выбранном для этого участке земли. Как планируется депутатом, это будет сделано в течение июля-августа, после чего на нем будет установлено спортивное оборудование, появится импровизированная трибуна для маленьких болельщиков.

На высадку собрались дети, воспитатели и родители, главным образом мамы. Поэтому очень кстати пришлась крепкая мужская сила от молодогвардейцев, на плечи которых легла самая тяжелая работа. Малыши старались не уступать старшим товарищам, хотя лопаты и ведра им были явно не по росту. Но уж очень хотелось поучаствовать в хорошем деле по преображению родного садика. Все вносили посильный вклад – копали, поливали, утрамбовывали землю. Так в «Журавленке» появился строй зеленых «новичков», которые будут расти вместе с детьми.

- На протяжении длительного времени я встречаюсь с горожанами, которые озвучивают различные проблемы, они в основном касаются разных аспектов улучшения городской среды. Работы много, поэтому, считаю, что они должны решаться комплексно, совместными усилиями власти и неравнодушных общественников, - сказал Александр Шарифулин.

- Южно-Сахалинск сегодня меняется в лучшую сторону. И сейчас основная проблема – это воспитание общей культуры жителей, которой часто не хватает. Отсюда случаи вандализма, которые происходят повсюду. Но если детей с малых лет учат любить и беречь природу, есть надежда, что, встав взрослыми, они сохранят хорошие привычки. И в свою очередь своим детям передадут желание своими руками делать наш город красивым и комфортным для жизни, - резюмировал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус.

Теги  Городская дума Южно-Сахалинска Аллеи Детсады Молодая Гвардия

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Комментарии


всего 20 саженцев и так много слов ))))))) неужели так хочется выиграть выборы?)))))
анонимно Сегодня в 12:32

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Сахалинские молодогвардейцы подарили детсаду аллею выпускников

всего 20 саженцев и так много слов ))))))) неужели так хочется выиграть выборы?)))))

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