Семь медалей всероссийского турнира взяли сахалинские сноубордисты

Сахалинцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по сноуборду «Дальний Восток – 2017».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», состязания стартовали на склонах вулкана Вилючинский на Камчатке. В них участвуют представители Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской и Магаданской областей.

В первый соревновательный день на старт вышло 62 сноубордиста. Они состязались в параллельном гигантском слалом (PGS). Здесь сахалинцам удалось завоевать сразу семь медалей. Артем Жмурко, София Надыршина и Мария Кисляк стали обладателями золотых медалей, Антон Белоусов, Таисия Маясова, И Даниил и Елена Костенко – серебряных наград.

Впереди у спортсменов соревнования в сноуборд-кроссе, а также самом зрелищном виде этого вида спорта биг-эйр (прыжках с трамплинов). После завершения турнира сахалинцы останутся на Камчатке для участия в учебно-тренировочных сборах, которые также пройдут на Вилючинском вулкане. Соревнования по сноуборду на летнем снегу проводятся на Камчатке с 2013 года, информирует пресс-служба регионального минспорта.