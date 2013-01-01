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12:18 / Политика / Единая Россия / выборы  

Сахалинка приняла участие в заседании Генсовета «Единой России»

В Москве завершился Генсовет «Единой России», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном отделении партии.

На нем участники обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября этого года. Сахалинская область является одним из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты. Еще в 11 субъектах России состоятся выборы депутатов административных центров.

Результаты заседания прокомментировала Валентина Баранская, член Генсовета и регионального политсовета .

- Партия поставила для себя задачу достойно выступить в Единый день голосования 10 сентября и подтвердить тем самым итоги прошедших выборов в Госдуму. Для подобных ожиданий есть все основания. «Единая Россия» является единственной в истории современной России партией, которая использует предварительное голосование как инструмент выявления перспективных, прежде всего, молодых политиков, готовых работать на благо населения. В ходе открытых дебатов и выступлений кандидатов избиратели смогли оценить достоинства потенциальных депутатов и принять решение о кандидатуре, за которую они отдадут свои голоса.

По мнению островного политика, предварительное голосование, основанное на партийных принципах конкурентности, открытости и легитимности, стало торжеством демократии не на словах, а на деле.

- «Единой России» удалось сделать процесс формирования элиты страны прозрачным, интересным и понятным для избирателей. Это значит, что партия сможет увеличить число своих твердых сторонников. А это крайне необходимо для сплочения нации в сложный период жизни, который мы сейчас переживаем. Партия будет поддерживать только тех, кто заслужил доверие избирателей и намерен выполнять их наказы, - отметила в заключение Валентина Баранская.

Теги  Выборы Единая Россия Голосование Госдума

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Баранская Валентина Ивановна

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