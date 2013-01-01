Сахалинские инвалиды вошли в пятерку турнира по керлингу в Сибири

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», команда в составе Марины Гайдамащук, Олега Васюка, Эрики Хабибулиной и Артура Журавлева уже вернулась на остров и после небольшого перерыва вновь приступила к тренировкам. Состязания в столице Сибири показали, что островные спортсмены достойны выступать на всероссийских турнирах.

- У нас нет ни тренера, ни опытных людей, которые бы научили нас, ни оборудования. Но когда мы все вместе собрались, начали обсуждать, решать. У ребят начало получаться, и мы им во всем помогали, - рассказала Ирина Васюк.

Керлингом спортсмены начали заниматься год назад. За помощью обратились к председателю общества глухих Ирине Васюк. Предложение стало большой неожиданностью для руководителя. Ее первой реакцией было удивление.

Эрика Хабибулина - мама четверых детей. Керлинг для нее отдушина, когда она может посвятить время только себе и тренировкам. Начать заниматься этим видом спорта нелегко. Особенно тяжело давалась растяжка.

- Меня в команду пригласил наш капитан Артур Журавлев. Одна, вторая тренировка и мне понравилось. Игра напоминает шахматы. Думаешь наперед ходы, подбираешь. Немножко черчение, потому что нужно верно выложить дорожку к дому. На соревнованиях нам удалось посмотреть на других спортсменов. Мы, конечно, еще только начинаем. Но боролись с мастерами спорта, кандидатами, а у нас еще даже разрядов нет. И у нас уже пятое место, - поделилась женщина.

Для Марины Гайдамащук керлинг – это жизнь.

- Я чувствую себя гимнасткой. Это командная игра, постоянно происходит обмен. Конечно, для того чтобы попасть в дом, слушаешь капитана. Но перед этим мы тщательно обдумываем каждый ход. И здесь важно отношение. Они должны быть теплыми и спокойными. Если ты нервничаешь, то это передается в твои руки. Вспоминаю слова тренера, что можешь и успокаиваешься. Поэтому тут важна поддержка команды, - рассказала она.

Помогают спортсменам и тренеры со стороны. Они получают советы по скайпу. В планах у общественной организации пригласить наставника по керлингу на Сахалин.

- Четыре года назад я был в Челябинске, и меня пригласили на тренировку по керлингу. Тогда-то я и познакомился с людьми, которые играют. Стал вникать в тайны спорта, теперь сам играю и тренирую, - вспомнил капитан команды Артур Журавлев.