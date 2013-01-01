В Южно-Сахалинске незаконно вырубили более сотни деревьев

По материалам прокурорской проверки по факту незаконной рубки различных пород деревьев возбуждено уголовное дело, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на территории муниципального образования в нарушение законодательства уничтожены 104 экземпляра лиственниц, ели, берез и ив. Причиненный ущерб составил 2 млн 417 тыс. рублей.

Материалы проверки по данному факту направлены городской прокуратурой в полицию Южно-Сахалинска. По ним возбуждено уголовное дело за незаконную рубку и значительное повреждение лесных насаждений в значительном размере.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора города.