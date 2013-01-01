На 14-летнего сахалинца завели уголовное дело

14-летний сахалинец стал фигурантом уголовного дела за кражу.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», молодой житель Смирных ножницами замок в подсобное помещение магазина в райцентре. Затем подросток вынес из торговой точки вежей и продуктов на сумму свыше 10 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, смирныховец неоднократно попадал в поле зрения полиции и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Кроме того, на него возбуждено уголовное дело за еще одно имущественное преступление.

В настоящее время юный фигурант находится под подпиской о невыезде.