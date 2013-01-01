Сахалинский триатлон-2017 пройдет 13 августа

В августе второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон».

В прошлом году комплексный циклический вид спорта, состоящий из плавания, велогонки и бега, собрал более 100 участников из разных регионов России и зарубежья.

В министерстве спорта и молодежной политики области состоялось первое рабочее совещание по проведению соревнований в этом году. В нем приняли участие специалисты ведомства, управления спортивных мероприятий, спортивных федераций: велоспорта и легкой атлетики, представители администрации Корсаковского городского округа, физкультурно-оздоровительного диспансера, силовых структур области, регионального МЧС.

Проплыть дистанцию в озере, прокатиться на велосипеде и пробежаться по федеральной трассе смогут профессионалы и любители. Как рассказали организаторы, принципиальных изменений в ходе организации не будет, неизменными останутся и дистанции триатлона.

- Более пристальное внимание в этом году будет обращено на обеспечение безопасности участников. В прошлом году было все в порядке, происшествий не зафиксировано, но в этот раз нужно усилиться, т.к. ожидается еще большее количество участников, - отметил и.о. начальника управления спортивных мероприятий Максим Зеленин.

Как и прежде, мультигонка начнется с территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе Охотском Корсаковского района. Именно там расположатся стартовый и финишный городки.

На воде безопасность участников будут обеспечивать сотрудники регионального МЧС и поисково-спасательного отряда им. Полякова. Участников будут сопровождать катер МЧС «Кальмар», а также две надувные лодки. Также в этом году на водную дистанцию планируется привлечь каноэ клуба «Бумеранг».

На суше за участниками будет следовать карета скорой помощи, вторая будет дежурить в стартовом городке. Там же будет организована палатка для обогрева участников после заплыва, и пункты питания.

Вдоль федеральной трассы будут выставлены посты ГИБДД, установлены временные знаки ограничения скорости движения для автомобилей. Для участников на каждом контрольном пункте будут находиться пункты питания и волонтеры.