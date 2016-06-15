Сахалинский вуз вновь выиграл суд у Рособрнадзора

Сахалинский гуманитарно-технологический институт вновь выиграл у Рособрнадзора суд и возобновил прием абитуриентов на программы высшего образования и в аспирантуру на 2017-2018 учебный год.

19 июня арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворил жалобу СахГТИ (бывшего Южно-Сахалинского института экономики, права и информатики - ЮСИЭПИ) к Рособрнадзору об оспаривании решения и бездействия надзорного органа по вопросам незаконного наложения запрета на прием в институт. Судебное разбирательство, длившееся десять месяцев, завершилось долгожданным справедливым решением в пользу СахГТИ, которое сразу вступило в силу, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в вузе.

Победа учебного заведения, основанного в 1991 году, по восстановлению права принимать абитуриентов, желающих получить высшее образование, не выезжая за пределы Сахалинской области, стала второй по счету в сложнейшем противостоянии Рособрнадзору. Сначала федеральная служба незаконно лишила институт государственной аккредитации по трем направлениям подготовки бакалавров, а затем, в декабре 2015 года, наложила запрет на прием абитуриентов.

Впервые в российской судебной практике вуз одержал победу над Рособрнадзором по двум делам. Победа стала ярким подтверждением твердой уверенности руководства и всего педагогического коллектива СахГТИ в своей правоте и упорном отстаивании интересов обучающихся и выпускников института.

Интересы вуза в суде представляли исполняющая обязанности ректора Надежда Кан и выпускник 2006 года юридического факультета ЮСИЭПИ, преподаватель и юрист в сфере частного права Кирилл Васильев.

В соответствии с принятым судебным постановлением с 20 июня СахГТИ открыл свои двери для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат) и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. За первые два дня в приемную комиссию института подали документы 42 абитуриента.

Лицензия от 15.06.2016 № 2196.