Любовь к езде подшофе довела курильчанина до «уголовки»

Фигурантом уголовного дела стал курильчанин, который пьяным катался на скутере.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, житель Южно-Курильска попал в поле зрения местной полиции во время вечернего мотопроменада по ул. Океанской. Не обратить внимания на него было сложно, поскольку его техника заметно виляла по дороге. Помимо этого, на скутере отсутствовал государственный номер.

Как и предполагали полицейские, водитель был пьян. Его сразу же отстранили от управления двухколесным транспортом, а скутер изъяли.

По базе данных выяснилось, что 41-летнего жителя Кунашира в начале года лишили водительских прав за нарушение правил управления мототехникой. В соответствии с действующим законодательством, за нарушение ПДД лицом, уже подвергнутым административному наказанию, предусмотрена уголовная ответственность.