Минвостокразвития России начнет контролировать строительство в ТОР

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства инфраструктуры ТОР планирует осуществлять Минвостокразвития России.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», соответствующий административный регламент опубликован в открытом доступе.

- Режим ТОР предполагает комплекс мер кардинального административного дерегулирования и государственной поддержки. Решение о возложении функций стройнадзора на Минвостокразвития России принято законодателем. Это прописано в законе о ТОР. Таким образом, инвестор, реализующий проект в ТОР, получает облегченное взаимодействие с контролирующими органами, что существенно снижает коррупционные риски, связанные с возведением объектов строительства. Режим направлен на улучшение инвестиционного климата, чтобы как можно больше на Дальнем Востоке создавалось новых высокотехнологических производств, больше налогов поступало в регионы, а сами дальневосточники получали новые высокооплачиваемые рабочие места», – прокомментировал новость замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Сотрудники департамента правового обеспечения и контроля будут проверять соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объектов, оценивать результаты этих работ требованиям техрегламентов и проектной документации, выдавать разрешение на строительство и соответствие требованиям Градостроительного кодекса.

Для осуществления стройнадзора ведомство будет взаимодействовать с Минстроем России, Ростехнадзором и его дальневосточным территориальным органом, Корпорацией развития Дальнего Востока и ее структурными подразделениями, региональными властями и муниципалитетами.

Напомним, в настоящее время на Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития. Введены в эксплуатацию 19 предприятий, 34 объекта находятся на стадии строительно-монтажных работ, еще 32 объекта - на стадии проектирования. В 2017 году в ТОР планируются к вводу 23 предприятия.