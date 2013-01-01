Музей книги «Остров Сахалин» приглашает в «Чеховский сквер»

Работу «Чеховского сквера» с 29 июня возобновляет музей книги «Остров Сахалин».

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, с июня по сентябрь два раза в месяц по четвергам горожан ждет полюбившаяся им программа. С 16:00 до 19:00 посетители могут покататься в конном экипаже, принять участие в поисковой программе и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий.

Первый «Чеховский сквер» пройдет 29 июня с 16:00 до 19:00.

Программа

По страницам чеховских произведений

Поисковая программа для детей и взрослых с занимательными заданиями, вопросами и викториной по рассказам А. П. Чехова.

Перекресток времени

Экскурсия по скверу в фаэтоне. Знакомство с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.

Маршрутом Чехова

Напольная интеллектуально-познавательная игра.

Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А. П. Чехова на Сахалин

На улице Купеческой (12:00 – 19:00)

Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.

Фото на память

Все желающие могут сфотографироваться на фоне тантамаресок (стендов с изображением фигур в костюмах XIX века)