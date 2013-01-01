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16:54 / Просто жизнь: авторская колонка / авиация / билеты  

Без объяснения причин

В «Аэрофлоте» опять забыли известить пенсионеров, студентов и инвалидов о важном для них решении

В начале июня в Южно-Сахалинске и ряде других городов Дальнего Востока «Аэрофлот» неожиданно закрыл продажу билетов на субсидированные перевозки до Москвы. В авиакассах недоумевающим посетителям объясняли: компания известила, что выделенная ей квота по одному из наиболее популярных направлений полностью выбрана.

Сразу внесу ясность: лично меня сей неприятный сюрприз не затронул, поскольку свой «ветеранский» билет купил еще в начале апреля, а вскоре без проблем слетал в столицу и обратно. Но ведь не все сахалинцы смогли прийти в авиакассу сразу после открытия продажи льготных билетов. У некоторых пенсионеров и инвалидов с сопровождающими просто не оказалось под рукой нужной суммы, а часть студентов еще даже не знала, когда именно в предстоящие каникулы у них появится возможность прилететь из Москвы на родной остров. Они-то и пострадали, поскольку верили обещаниям, что программа субсидированных перевозок будет действовать семь месяцев. А на самом деле на официальном сайте «Аэрофлота» говорится совсем об ином: «Перелет необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2017 года». Проще говоря, неважно, что у вас есть право на 50-процентную скидку, главное – успели ли вы купить билеты на рейсы, которые компания выполнит в указанные выше сроки.

Правда, невезучим льготникам стоило бы насторожиться в середине мая. Ведь именно тогда пресс-служба Росавиации сообщила: реализовано уже свыше 70 процентов билетов по программе субсидированных перевозок пассажиров между Дальним Востоком и европейской частью России. В упомянутом ведомстве также уточнили, что разными авиакомпаниями продано 310 тысяч льготных билетов на сумму 2,15 млрд рублей. И добавили – всего в нынешнем году планируется перевезти до 447 тысяч пассажиров, а из федерального бюджета на это выделено 2,9 млрд рублей. В общем, первый «тревожный» звоночек прозвенел…

А через две недели и билеты исчезли. Почему? Да просто запланированные на них деньги закончились. В прошлом году на названные перевозки средств направили куда больше – 3,2 млрд рублей, а девять авиакомпаний продали 460 тысяч льготных авиабилетов. Однако о том ни «Аэрофлот», ни Росавиация потенциальным пассажирам ничего сообщать не стали. Видимо, намного проще и политкорректней прекратить продажу билетов, чем объяснять льготникам причины принятого решения.

Интересно, что 5 июня тема о субсидированных авиаперевозках прозвучала на заседании российского правительства. Дмитрий Медведев сообщил: количество таких маршрутов на Дальнем Востоке будет увеличено с 67 до 73. И напомнил: на поддержку подобных перелетов средства из федерального бюджета выделяются на протяжении восьми лет. Это, по словам премьера, позволяет «большему числу людей добираться в европейскую часть страны из удаленных уголков нашего государства, либо решать какие-то сезонные задачи».

Такая вот интересная загогулина получилась: право на льготные авиаперелеты у дальневосточников вроде бы никто не отнимал, но возможности его «обилетить» сегодня уже нет…

Теги  Авиация Билеты
Автор текста: Сергей Сактаганов

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