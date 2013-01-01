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09:00 / Власть и политика / депутаты / проекты  

Набережная против эллинга

Очередная инвестиционная идея предпринимателя вызвала у парламентариев немало вопросов

Неясностей хватает

Бравурная музыка, лозунги о развитии туризма и наполненные ветром паруса над морскими просторами – все это настраивало на мажорный лад в презентационном ролике, показанном недавно в стенах облдумы. Здесь, на заседании комитета по спорту, туризму и молодежной политике, обсудили возможность строительства яхтенного порта в Корсакове.

Подробней о своем проекте рассказал генеральный директор компании «Флагман» Александр Клетченко. По его словам, в течение двух лет в участок побережья, расположенного неподалеку от северного ковша Корсаковского порта, потребуется вложить более 1,1 млрд рублей. На эти средства развернется поэтапное строительство эллинга и набережной, будет насыпан искусственный остров, где возведут гостиничный комплекс, гостевую стоянку для яхт на 50 мест, ресторан и многое другое. Докладчик заверил, что тут же появится небольшой сквер и яхтшкола, в которой смогут обучаться юные корсаковцы. Срок окупаемости проекта составляет 7,7 года, но им планы инвестора не ограничиваются – уже есть идея построить яхтклуб и в поселке Охотском.

– Из проекта госпрограммы развития туризма я исключила мероприятия, связанные с яхтенным туризмом, – пояснила свою позицию руководитель областного агентства по туризму Наталья Осипова, – Потому что этим должны заниматься частные предприниматели…

После личного просмотра экономического обоснования проекта «Яхтенный порт «Флагман» Осипова ошибок не нашла. Однако она же добавила: окупаемость подобных проектов растягивается обычно на более длительные сроки, 9-11 лет. Неясен пока и вопрос с выделением земельного участка. Его аренда истекает в следующем году, а разрешения на строительно-монтажные работы администрация округа «Флагману» не дала.

Возможен конфликт интересов

– Презентация красивая, но я предлагаю спуститься на землю, – призвал в свою очередь участников обсуждения глава округа Александр Рудаков.– В Корсакове нет набережной, для ее обустройства тоже нужно место. В ходе встречи губернатора области с нашей общественностью люди просили учесть их интересы…

Кстати, о том, что многие корсаковцы хотели бы видеть на месте так называемого «кладбища затопленных кораблей» именно набережную, шла речь и на состоявшемся в мае туристическом форуме «Острова развития». Тогда же прозвучали и опасения, что, построив в первую очередь эллинг, слип и забор с пропускным пунктом, инвестор попросту перекроет доступ к будущему месту массового отдыха тем жителям райцентра, кто на яхтах кататься не собирается. А конфликт интересов никому на пользу явно не пойдет.

Глава округа напомнил: поблизости имеют участки еще четыре землепользователя. Мало того, что у них могут быть свои идеи об использовании этой части побережья, так до сих пор не ясно и главное – кто и на каких началах возьмется очистить прилегающую часть бухты от останков почти 80 разнокалиберных плавсредств. Словом, пока уверенности в необходимости строительства здесь именно яхтенного порта у местных властей нет.

В принципе положительно оценив появление инвестора, желающего создать новую марину, свои критические замечания высказали и представители областной федерации парусного спорта. По их мнению, в проекте будущего порта неверно указана осадка судов до 2,8 метра. По словам специалистов, в условиях непогоды глубина здесь может сократиться до 1,5 метра, а современные яхты имеют осадку и вовсе в 5 метров.

Депутат Александр Болотников обратил внимание на то, что к решению о судьбе проекта наверняка будет привлечено региональное министерство экономразвития, поскольку инвестор рассчитывает использовать и средства регионального бюджета. Поэтому в ходе обсуждения прозвучал прямой вопрос: обещали ли «Флагману» деньги в корпорации развития Сахалинской области?

– Пока не сказали, что не дают, – дипломатично ответил Клетченко.

Суммируя услышанное, депутат Виталий Гомилевский отметил: принимать какие-либо рекомендации в адрес областных и муниципальных властей пока преждевременно. Целый ряд первичных вопросов еще предстоит решить непосредственно на месте, создав для этого при главе Корсаковского округа специальную рабочую группу. А уж затем к обсуждению проекта вновь могут вернуться и островные парламентарии.

Кстати заметить, это – уже вторая инвестиционная инициатива, вызвавшая сомнения и не получившая прямой поддержки депутатов. Весной нынешнего года на заседании того же думского комитета не прошел «сито» обсуждения проект туристско-рекреационного комплекса «Чайка», который предлагалось построить на юго-востоке нашего острова. Примечательно, что и тогда другой сахалинский предприниматель рассчитывал привлечь для реализации своей идеи средства из областной казны.

Теги  Проекты Депутаты Порты Инвестиции
Автор текста: Сергей Сактаганов
Автор фото: Инна Леготина

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