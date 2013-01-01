Безусловная поддержка

Выплаты на питание беременным женщинам, детям до трех лет и при рождении первого ребенка, предусмотренные в Сахалинской области, восстановят в полном объеме. Соответствующие поправки в действующий закон островные депутаты рассмотрели на двух заседаниях островного парламента, которые прошли в четверг и пятницу.

Министр соцзащиты Елена Касьянова напомнила, что в апреле этого года в областные законы были внесены изменения, которыми ввели критерий нуждаемости для получателей отдельных мер социальной поддержки. Так, единовременную выплату за первенца, а также ежемесячные пособия на питание беременным и детям до трех лет оставили только для тех, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, а для остальных получателей их приостановили на три года.

– Данное решение было принято исходя из поставленных задач и предоставленных федеральным законодательством полномочий. Между тем, выбор наиболее эффективного правового механизма, гарантирующего сохранение уровня социальной поддержки граждан, остается за органами госвласти, ответственными за предоставление мер соцподдержки, – пояснила Касьянова.

Новыми изменениями разработчики предлагают расширить круг лиц, имеющих право на данные выплаты. Согласно законопроекту, таким правом смогут воспользоваться все получатели независимо от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина).

По информации разработчиков документа, экономия от введения критерия нуждаемости должна была составить 55 млн рублей, и они не были перераспределены на другие меры соцподдержки. В связи с этим принятие данного закона не повлечет дополнительных бюджетных расходов.

Кроме того, жителям области, которые не смогли получить эти выплаты из-за введенного критерия нуждаемости, также предоставят право на указанные пособия. От них соответствующие заявления в органах соцзащиты будут принимать до 1 сентября текущего года.

Депутат Андрей Хапочкин высказал мнение, что критерий нуждаемости в документе все же необходим.

– Я считаю, что адресность должна быть. Идеальным и справедливым критерием нуждаемости, на мой взгляд, стала бы привязка среднедушевого дохода на одного члена семьи к средней зарплате по региону – это около 70 тысяч рублей, что соответствует примерно пяти прожиточным минимумам. Чтобы было понятнее: если доход семьи из трех человек меньше 210 тысяч рублей, то она имеет право на пособия, а если выше, то нет. В этом случае выплаты смогут получить примерно 99 процентов обратившихся, а «отсеиваются» только люди с высокими заработками – министры, депутаты, менеджеры нефтегазовых компаний. Подчеркну, что это предложение касается двух выплат – на питание беременным и детям до трех лет, пособие за первенца нужно давать всем. Я бы не вносил такую инициативу, если бы подобных прецедентов у нас в области не было – их немного, конечно, но они есть. Сотрудники соцзащиты рассказывали, как к ним приезжают за пособиями на дорогих машинах и в шубах – думаю, такого быть не должно, – отметил Хапочкин.

Однако законопроект на двух заседаниях облдумы был принят единогласно в первоначальной редакции, без учета критерия нуждаемости.

– Сегодня существует общероссийский тренд: различные социальные выплаты необходимо давать тем, кто в этом нуждается. Исходя из этого депутатами облдумы было принято предыдущее решение о приостановлении ряда мер соцподдержки и введен критерий нуждаемости, который соответствует полуторакратной величине прожиточного минимума. Эти нововведения вызвали негативную реакцию в обществе, после чего мы пересмотрели свое решение и восстановили их для всех получателей. В Сахалинской области улучшается демографическая ситуация – растет число многодетных семей, для которых у нас тоже предусмотрены меры соцподдержки. Считаю, что принятый нами закон – нужный, своевременный, и будет способствовать увеличению рождаемости в островном регионе, – заключил спикер островного парламента и координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Владимир Ефремов.