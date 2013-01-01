На Сахалине состоялся конкурс на лучшего пахаря

На Сахалине в рамках ежегодного Дня поля 23 июня прошёл конкурс на лучшего пахаря. Победу в нём одержал механизатор совхоза «Тепличный» Юрий Востриков.

Поднимать и опускать флаг соревнований, а также раздавать интервью Вострикову не привыкать. Механизатор с более чем 25-летним стажем одержал победу и в прошлом состязании пахарей, который состоялся в 2014 году. Тогда он проводился впервые и задумывался как проходящий раз в два года. Однако в 2016 году слишком рано наступили заморозки, и конкурс пришлось отложить на лето 2017-го.

Юрий Востриков говорит, что не работал бы так долго в сельском хозяйстве, если бы ему это не нравилось. По его словам, никаких рецептов победы у него нет. Главное - вспахать ровно и глубоко, но без огрехов. Скромный механизатор считает, что он не более профессиональный пахарь, чем его коллеги, которые участвовали в конкурсе. Но судьи всё-таки выбрали его.

Кстати, теперь Юрия Вострикова планируют направить на всероссийский конкурс. - Мы примем все меры, чтобы он поехал на всероссийский конкурс, чтобы о нас узнала вся страна, и честь нашего региона защищал достойный человек, - сказал и.о. министра сельского хозяйства Сахалинской области Александр Якуша.

Второе место занял Владимир Иванилов из совхоза «Южно-Сахалинский», третье – Сергей Набиулин – мастер Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. А в категории молодых пахарей (до 25 лет) был всего лишь один участник – Виталий Горохов из совхоза «Корсаковский», ему и присудили первое место. По словам судей, Виталий справился с заданием не хуже своих старших коллег, отстав от победителя во взрослой категории всего на несколько баллов.

Участники конкурса должны были управиться с трактором с оборотным плугом и вспахать небольшой участок земли, которую не поднимали более 20 лет. Кстати, в области в последние два года активно занялись подъёмом залежных земель и засеванием их кормовыми культурами.

По словам Александра Якуши, в этом году кормовыми культурами уже засеяли 6,5 тысячи гектаров, что почти на 2 тысячи гектаров больше, чем за весь прошлый год.

Поле и технику для проведения сельскохозяйственного праздника и соревнований в селе Троицком Анивского района предоставила компания «ГринАгро Сахалин», которая строит неподалёку животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и молокозавод по переработке 120 тонн молока в сутки. По словам исполнительного директора компании Владимира Балухты, сегодня построено здание первой очереди. Оно уже почти готово принять поголовье нетелей, которых привезут в августе-сентябре этого года. Строители бетонируют полы и устанавливают оборудование. К концу года родятся телята и появится первая продукция – молоко. Следующим этапом проекта станет производство всей линейки молочной продукции «ГринАгро» - йогуртов, кефиров, сметаны и др.