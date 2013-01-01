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17:44 / Экономика и бизнес / рыба / лосось  

Лососевый старт

В области началась главная путина года

Первые признаки и уловы

По давней традиции первыми промысел «красной» рыбы нынешним летом начали наши соседи – рыбаки Камчатки. На начальном этапе страды они добывают один из ценнейших видов лососевых – нерку. И старт у них вышел явно неплохим, поскольку в первую же июньскую неделю нерки на западном побережье полуострова выловили в 4 раза больше, чем в прошлом году! Для сахалинских рыбаков это был первый признак того, что лосось начал свой путь к нерестилищам и вскоре должен появиться у наших островов. О том же свидетельствовала информация, полученная от ученых владивостокского института «ТИНРО-Центр». Их судно «Профессор Кагановский» приступило к съемкам неподалеку от побережья Камчатки и Северных Курил, и первые же траления показали – с океанской стороны начались подходы лососевых.

15 июня была официально открыта путина на Северных Курилах. Обычно проходящий здешними проливами лосось стремится к восточному побережью Камчатки, и нашим рыбакам пришлось выжидать какое-то время, чтобы включиться в промысел. Наконец в областное агентство по рыболовству отсюда поступила информация о первых уловах. К добыче «красной» рыбы приступили компании «Алаид», «Гранис» и «Курильский рыбак», которые только за первую неделю смогли добыть почти 285 тонн лососевых. Основную часть их улова составила кета – около 213 тонн, второй шла горбуша – более 77 тонн, и завершала «список» нерка – 45,5 тонны. И это можно считать очередным признаком успешного начала путины, причем, уже в нашей области.

Настала пора решений, которые принимает региональный штаб путины – областная комиссия по организации добычи анадромных видов рыб. Вслед за северокурильчанами утвержденные места для постановки орудий лова и объемы ресурсов получили также рыбаки, которые включатся в промысел на северо-западном и северо-восточном побережье Сахалина. По сути, им оставалось лишь оформить необходимые документы и приступить к обустройству своих полевых станов. Однако хотя путину открыли на северо-западе еще 16 июня, невода там пока пусты – япономорская группировка горбуши, мигрирующая по Татарскому проливу к устью Амура, еще не добралась до этих вод. На восточном же побережье острова начать промысел планируется позже – 6 июля. Но и тут все зависит от подходов рыбы.

Кстати, о старте летней страды шла речь и на первом заседании штаба дальневосточной лососевой путины, которое провел заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. Он отметил: в нашем регионе взято уже 9,9 тысячи тонн «красной» рыбы. Результат не может не порадовать, ведь нынешний улов едва ли не вдвое превышает показатели «контрольного» 2015 года. Пока в промысле участвуют Камчатский край и Сахалинская область, но с 26 июня к нему подключится Магаданская область, следом – рыбаки Хабаровского и Приморского краев. В целом улов на Дальнем Востоке ожидается довольно неплохим – 320 тысяч тонн лососевых. И хотя первенствовать, как ожидается, вновь будут камчатские рыбаки, у сахалинцев есть шанс войти в тройку лидеров. Напомним: еще весной специалисты СахНИРО выдали прогноз, согласно которому в островной области в нынешнем году общий вылов лососевых может достигнуть 79,5 тысячи тонн.

Возможны два сценария

Стоит пояснить: первоначальный прогноз ученых предусматривал предосторожный, или как еще говорят – пессимистический вариант развития путины-2017. Например, как сообщалось ранее, промысел горбуши на юго-западе Сахалина в нынешнем году вообще закрыт, а в планируемом позже лове кеты там смогут участвовать далеко не все рыбопромышленники Невельского, Холмского и Углегорского районов.

Специалисты СахНИРО предложили также не открывать вылова горбуши в северной части залива Терпения и почти во всем заливе Анива. Естественно, с этим не согласны многие из рыбопромышленников уже восточного и южного побережья острова. По их мнению, если путина здесь не начнется, то рыбакам просто негде будет взять денег, которые они обычно выделяют на борьбу с браконьерами. А возможности штатной островной рыбоохраны ограничены. В итоге может возникнуть ситуация, когда не удастся реализовать главную задачу путины – заполнение нерестовых рек лососем. Эти острые вопросы уже звучали на одном из заседаний областной комиссий по организации добычи анадромных видов рыб, однако общего мнения по ним достичь пока не удалось.

Позиция рыбаков, заметим, небезосновательна. Свидетельством тому, например, стало появление свежевыловленной симы на уличных торговых точках. Именно этот вид лососевых первым появляется у Сахалина, но в нынешнем году его промышленный лов запрещен. Ученые рекомендовали выделить ресурсы лишь для спортивно-любительского рыболовства, да и то – всего 31 тонну на весь островной регион. Между тем браконьеры продают симу уже почти месяц, и цена на нее упала с 700 до 350 рублей «за хвост». А значит, совсем не исключено, что схожая судьба постигнет кету и горбушу, которые появятся в июле у тех участков побережья, где промысел открывать тоже не станут.

Не исключено, впрочем, что путина начнет развиваться и по оптимистичному сценарию, при котором на Сахалине столь серьезных ограничений на промышленный лов вводить не потребуется. Основанием для таких надежд послужили данные, переданные на прошлой неделе с научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». Продолжая траловые съемки возле Курильских островов, специалисты «ТИНРО-Центра» постарались рассчитать численность лососевых, зашедших в российскую экономзону. По их мнению, здесь находится около 240 тысяч тонн горбуши, 45 тысяч тонн кеты и 8 тысяч тонн нерки. Оценив вес, зрелость и другие биологические характеристики рыбы, ученые пришли к выводу, что это в основном – скопления лососевых, которые двинутся к Сахалину, а также побережью Магаданской области и Хабаровского края. Таким образом появились основания полагать, что прогноз на вылов в названных регионах может быть увеличен в 1,5-2 раза.

Правда, в обнародованном на заседании штаба дальневосточной лососевой путины заключении ученых есть и существенный нюанс. Они уточнили: в ходе исследований пока учли «головную» часть рыбы, или, как еще говорят, ее летнюю форму. Более поздние скопления той же горбуши, направляющейся к Сахалину и Южным Курилам, определить удастся лишь позже. Что касается кеты, то ее в прикурильских водах обнаружено примерно 5-10 процентов от ожидаемых объемов, основная же масса этого вида лососевых еще нагуливается в северной части океана. В общем, для окончательной оценки и возможной корректировки «пессимистического» варианта развития путины в Сахалинской области в более позитивную сторону еще требуется время. Поэтому НИС «Профессор Кагановский» продолжает очередные траления возле Курил. Судя по темпам работ, выполняемых на его борту, нужные данные ученые получат в первой половине июля.

Комментарий вице-президента Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрия Матвеева:

– Впервые перед началом путины мы так и не имеем официальных и научно обоснованных рекомендаций СахНИРО по закрытию промысла. Я имею в виду, прежде всего, северную часть залива Терпения и большую часть залива Анива. Более того, последнее селекторное совещание, в котором приняли участие представители областных властей и Росрыболовства, показало – и у самих ученых нет единого мнения по этому вопросу. Например, специалисты «ТИНРО-Центра», основываясь на данных траловых съемок, считают, что закрывать промысел в названных районах не стоит. И в самом деле, если рыбаки там не выставят невода, то где же ученые смогут взять рыбу на свои исследования? А ведь в ходе путины надо регулярно отслеживать соотношение самцов и самок, зрелость икры, размеры рыбы и другие биологические показатели. Только так можно определить, по какому из вариантов развивается путина.

Мы предлагаем другое решение возникшей проблемы. Во-первых, входящие в нашу ассоциацию промысловики готовы практически вдвое уменьшить количество неводов в «спорных» районах. Во-вторых, при оперативном управлении путиной и контроле за ходом рыбы, в нужный момент всегда можно ввести так называемые «проходные дни», когда прибрежные бригады будут зашивать ловушки неводов и поднимать сетное полотно у берега. Как показала практика последних лет, эти меры регулирования позволяют пропустить нужное количество рыбы в реки и добиться заполнения нерестилищ. В общем, мы надеемся, что здравый смысл все же возобладает…

Теги  Лосось Рыба Путина
Автор текста: Сергей Сактаганов

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