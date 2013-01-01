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18:16 / Общество / школьники / отдых  

Море, конкурс красоты и съёмки кино: сахалинцы рассказали об отдыхе в Севастополе

Первая делегация сахалинских школьников вернулась 23 июня на островную землю из Крыма.

Их с цветами встречали друзья и родители. Загоревшие и счастливые, дети поделились впечатлениями о поездке.

Напомним, в начале месяца на отдых в Крым отправились 500 юных сахалинцев. Каникулы продолжались ровно 21 день. Дети проводили время в лагерях «Атлантус», «Нахимовец» и «Лучистый». Сегодня из «Атлантуса» (Севастополь) домой вернулись 125 ребят. Остальные 375 человек прибудут из других городов в конце месяца.

Южносахалинец Виктор Жерепа побывал в Крыму впервые и привёз массу эмоций и хорошего настроения.

- Классно слетали, лагерь очень понравился. Были конкурсы, дискотеки и многое другое. У меня появилось много новых друзей, теперь будем общаться, - поделился Витя. - А самое главное - я искупался в Чёрном море, это было незабываемо.

Данилу Ярошенко больше всего запомнился поход на высокую гору, название которой вылетело из головы, в памяти отложился увлекательный двухчасовой спуск.

- В лагере было так здорово! Мы ходили на разные экскурсии, дискотеки, участвовали в конкурсах. А ещё у меня появилось много подружек. А лучшим моим другом стал Максим Блинов. Он всегда за меня заступался, когда меня хотели обидеть другие мальчишки, - рассказал Даня. – А ещё я впервые летал на самолёте. Это очень круто.

Он добавил, что в Крыму была очень хорошая погода, иногда температура доходила до плюс 40.

Кстати, путёвки на отдых в Крым предоставлены бесплатно (за счёт средств областного бюджета). Родители опласивали только дорогу в одну сторону (около 16,5 тыс. рублей). В поездку отправились дети, достигшие высоких результатов в учёбе, спорте и т. д., на также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего их было 150. Для них поездка была полностью бесплатной.

Среди отдыхающих - дети из разных районов Сахалинской области, включая Северные Курилы. Каждую делегацию сопровождали работники образовательных учреждений области и медики.

Одиннадцатилетняя жительница Углегорска Лена Ли уже не первый раз посещает Крымский полуостров и каждый раз открывает для себя что-то новое.

- Отдых очень понравился, в лагере мы развлекались, каждый день ходили на море, играли в разные игры. Удалось посмотреть новые интересные места, - поделилась она.

- Мы познакомились с ребятами из других регионов. У нас было много развлечений – игры, дискотеки, конкурс красоты, танцы. Кстати, танцы запомнились больше всего. Даже когда ожидали посадки на самолёт, мы танцевали, - добавила её землячка Валерия Воронина. – В Севастополе очень красиво, там замечательная природа, повсюду много красивых цветов. Я бы ещё раз хотела там побывать.

Воспитатель детсада «Звёздочка» села Крабозаводского на острове Шикотан Юлия Григораж сопровождала на отдых 12 юных курильчан. Она вспоминает, с каким бодрым настроением они туда летели и как не хотели возвращаться.

- Дети были под присмотром, все сытые и довольные. К тому же погода радовала больше, чем здесь. Ребятишки погрелись, покупались, загорели, - отметила Григораж. – Для нас эта поездка – целое событие. Ведь из-за проблемы транспортной доступности наши дети редко куда выезжают. В Крыму они от души повеселились. Ежедневно для них устраивали развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия. Думаю, им это запомнится надолго.

Тринадцатилетний Максим Цибизов с Кунашира - круглый отличник. Помимо школы, он заочно учится в московском лицее. Вспоминает, как отряды участвовали в увлекательных квестах и снимали мини-фильмы.

- На одной из площадок лагеря была представлена тема кино. Мы выполняли различные задания, делали трейлеры. Кстати, наш мини-фильм даже выдвинули на конкурс, - похвастался курильчанин. – Были и захватывающие экскурсии. Например, нам показали место с декорациями, где снимался фильм «Викинг». Экскурсовод подробно рассказала о съёмках картины, а после мы увидели постановку одной из битв.

Теги  Отдых Школьники Лето
Автор текста и фото: Иван Балов

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