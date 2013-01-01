Пограничники Сахалина обсудили с рыбаками Японии вопросы сайровой путины

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области обсудили с представителями Японии вопросы предстоящей сайровой путины.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в ведомстве, в Южно-Сахалинск приехали сотрудники департамента рыболовства Министерства сельского, лесного, рыбного хозяйства Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Стороны обсудили контроль промысла иностранных судов в ИЭЗ РФ в период путины. Отдельной темой были затронуты существующие проблемные ситуации и конфликты, возникающие между российскими и японскими рыбаками в одном районе промысла. Учитывая заинтересованность обеих сторон, погрануправление предложило организовать встречи между российскими и японскими рыбопромышленниками для урегулирования и профилактики возможных инцидентов в море.

Аналогичная встреча с представителями Ассоциации океанического промысла Республики Кореи по вопросам государственного контроля в сфере рыболовства состоялась в мае текущего года.

А в Корсакове состоялось совещание по вопросам добычи тихоокеанских лососей. В разговоре участвовали пограничники и представители рыбопромышленных компаний муниципального образования. Совещание завершило серию встреч, охватив практически всех представителей крупных и малых рыбопромышленных объединений и компаний области. В рамках диалога пограничники разъясняли требования природоохранного законодательства РФ, правила пограничного режима в зоне ответственности управления и другие вопросы, направленные на снижение традиционных правонарушений. Однако основным вопросом являлось снижение промысловых запасов лососевых пород рыб в Сахалинской области из-за массового браконьерства и необходимость консолидации рыбопромышленников с правоохранительными структурами по сохранению ВБР.