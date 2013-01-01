На Курилах пропала семейная пара туристов

На курильском острове Итуруп пропала семейная пара туристов.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», следователи выясняют в настоящее время обстоятельства исчезновения 46-летнего мужчины и женщины 1975 года рождения.

Пока установлено, что туристы прибыли 5 июня на Итуруп и планировали восхождение на вулканы Иван Грозный и Баранский.

Днем 18 июня пара выдвинулась в сторону вулкана Баранский, около 18:00 добралась до ГЕО ТЭЦ «Океанская», расположенной у подножия огнедышащей горы, где остановились на ночлег. Утром 19 июня они начали восхождение на вулкан и примерно в 14:00 вышли по телефону на связь со своим знакомым. Туристы сообщили, что поднялись на вершину горы, планируют спуск обратно и попросили забрать их в районе «Океанской». К назначенному времени муж с женой не вернулись и на связь больше не выходили.

В ходе осмотра последнего места пребывания супругов следов преступления следователи не обнаружили. К поисковым работам по пути возможного маршрута туристов привлечены сотрудники подразделений МЧС и полиции.

Как пояснили в следкоме, на склоне вулкана имеется множество фумарольных ям (провалов), а в районе исчезновения людей обитают медведи.