В лесу на окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины

В лесном массиве на окраине Южно-Сахалинска обнаружен завернутый в одеяло труп 42-летней женщины.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», следователи нашли на ее теле признаки насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигурантом может стать 46-летний знакомый жертвы.

По версии следствия, во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Когда она умерла, он завернул тело в одеяло и отвез в лес.

В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Сбор и закрепление доказательств виновности фигуранта продолжаются, сообщает региональное следственное управление СК РФ.