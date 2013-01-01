В Южно-Сахалинске обсуждают вопросы межнациональных отношений

В Южно-Сахалинске стартовал дальневосточной гражданский форум «Народы. Религия Общество».

Он начался с отраслевого семинара-совещания, посвященного реализации Стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года, направленной на укрепление национального единства. По его завершению заместитель председателя федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько и председатель комитета по делам национальностей Государственной думы Ильдар Гильмутдинов рассказали журналистам об основных моментах проходящего форума.

В частности, отметил Меженько, на первом мероприятии был обобщен опыт дальневосточных регионов по межнациональному взаимодействию, намечены перспективы дальнейшей работы.

- Была оживленная и очень полезная для нас дискуссия. Проблемных вопросов немало. Например, не секрет, что многие регионы страны несут серьезную миграционную нагрузку. И вот сейчас разработан законопроект о социальной адаптации и интеграции иностранных граждан. Но в целом положительные моменты такой работы есть во всех субъектах Российской Федерации и Дальнего Востока в частности. Что касается Сахалина, я могу отметить только первые впечатления от пребывания здесь – место очень благоприятное во всех отношениях: развиваются все направления - как социальной, так и межнациональной политики. Но, конечно, вопросы есть. Наша задача - их услышать и найти ответ уже на федеральном уровне, - сообщил Меженько.

Его поддержал и Ильдар Гильмутдинов:

- Принимаемые нами законы и программы действует не где-то там, а здесь, на местах. И нам действительно важно услышать, как они работают и что надо в них менять. Например, сегодня прозвучало, что у муниципалитетов не хватает полномочий для решения вопросов развития межнациональных отношений. И вот теперь мы обсуждаем на федеральном уровне, какие полномочия нужно дать местному самоуправлению. Это требует определенных финансовых затрат, поэтому надо подумать. Но, по крайней мере, в каждом поселении при главе должны быть консультативные советы по межнациональным отношениям. Сейчас они есть далеко не везде. Очень много вопросов по выполнению поручения президента по созданию закона о государственной национальной политике. Его еще называют законом о российской нации. Наша рабочая группа уже подготовила концепцию законопроекта, вскоре представим ее на совет при президенте.

Свои проблемы - у коренных малочисленных народов Севера. Они совершенно справедливо жалуются, что отсутствует реестр таких народов, а потому многие преференции проходят мимо них. Помимо такого реестра нужны изменения в Лесном, Семейном кодексах - словом, нам, законодателям, предстоит потрудиться. В принципе, законопроект о реестре мы уже разработали, будем его широко обсуждать.